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Президент Азербайджану вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака

Київ • УНН

 • 22186 перегляди

Президент Азербайджану звинуватив рф у катастрофі літака "Азербайджанських авіаліній" біля Актау і зажадав, щоби винні були покарані.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, літака "Азербайджанських авіаліній" заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках рф і зажадав, щоби винні були покарані. Про це повідомляє Azertag, пише УНН.

Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау - ред.), лежить на представниках російської федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки,

- заявив Алієв.

За його словами, зараз триває процес розшифровки чорних скриньок.

"Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - зазначив Алієв.

Нагадаємо

Літак авіакомпанії AZAL, що прямував з Баку до Грозного, зазнав аварії біля аеропорту Актау. Після відмови систем управління екіпаж здійснив аварійну посадку, внаслідок якої передня частина літака зруйнувалась.

За даними Flightradar24, літак Azerbaijan Airlines перед аварією пролітав над районом, де велася стрільба по дронах. Сигнал лиха було подано між 8:23 та 8:25, коли літак знаходився над Грозним.

Білий дім має дані про можливу причетність російської ППО до падіння літака Azerbaijan Airlines у Казахстані. Авіакомпанія призупиняє польоти до 10 міст РФ через "зовнішнє втручання" в катастрофу.

Згодом пд час телефонної розмови путін попросив вибачення у президента Азербайджану за катастрофу літака Azal біля Актау. Літак намагався приземлитися в Грозному під час атаки українських дронів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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