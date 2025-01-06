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Президент Азербайджана требует наказать россиян, виновных в катастрофе азербайджанского самолета

Президент Азербайджана требует наказать россиян, виновных в катастрофе азербайджанского самолета

Киев  •  УНН

 • 3911 просмотра

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Президент Азербайджана обвинил рф в катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" возле Актау и потребовал, чтобы виновные были наказаны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний" заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях рф и потребовал, чтобы виновные были наказаны. Об этом сообщает Azertag, пишет УНН.

Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау - ред.), лежит на представителях российской федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения,

- заявил Алиев.

По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все станет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - отметил Алиев.

Напомним

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау. После отказа систем управления экипаж совершил аварийную посадку, в результате которой передняя часть самолета разрушилась.

По данным Flightradar24, самолет Azerbaijan Airlines перед крушением пролетал над районом, где велась стрельба по дронам. Сигнал бедствия был подан между 8:23 и 8:25, когда самолет находился над Грозным.

Белый дом располагает данными о возможной причастности российской ПВО к падению самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Авиакомпания приостанавливает полеты в 10 городов РФ из-за "внешнего вмешательства" в катастрофу.

Впоследствии во время телефонного разговора путин попросил извинения у президента Азербайджана за катастрофу самолета Azal возле Актау. Самолет пытался приземлиться в Грозном во время атаки украинских дронов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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