Азербайджан скасував всі культурні заходи за участю рф: яка причина
Київ • УНН
Міністерство культури Азербайджану скасувало усі російські культурні події через напади на азербайджанців у Єкатеринбурзі. МЗС Азербайджану вимагає розслідування цього випадку, що призвів до загибелі та затримання співвітчизників.
В Азербайджані скасували проведення всіх подій культурно-масового характеру, до яких причетна росія через напад на азербайджанців у місті єкатеринбург. Про це повідомило Міністерство культури Азербайджану, передає УНН.
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З огляду на навмисні та позасудові вбивства та акти насильства, скоєні російськими правоохоронними органами щодо азербайджанців через їхню етнічну приналежність у єкатеринбурзькій області російської федерації, та той факт, що такі випадки останнім часом набули систематичного характеру, скасовуються культурні заходи, заплановані в Азербайджані росією та державними й приватними підприємствами, включаючи концерти, фестивалі, вистави, виставки тощо
Міністерство закордонних справ Азербайджану також зробило заяву щодо нападів на азербайджанців у єкатеринбурзі.
Ми висловлюємо глибоке занепокоєння щодо обшуків федеральної служби безпеки росії в будинках азербайджанців у єкатеринбурзі вранці 27 червня, в результаті яких загинули наші співвітчизники, деякі з них отримали серйозні поранення, а 9 осіб було затримано. Ми очікуємо від російської сторони проведення термінового розслідування цього випадку та якнайшвидшого притягнення винних у цьому неприйнятному насильстві до відповідальності
Нагадаємо
Влада Азербайджану оголосила про припинення діяльності агентства "росспівробітництво" на території республіки через порушення законодавства країни та відсутність реєстрації.