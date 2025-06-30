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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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В Азербайджані затримали двох співробітників фсб

Київ • УНН

 • 324 перегляди

У Баку поліція затримала двох співробітників фсб росії в офісі "Sputnik Азербайджан". Це сталося на тлі припинення діяльності російського медіа через порушення умов паритету.

В Азербайджані затримали двох співробітників фсб

У Баку в офісі агентства "Sputnik Азербайджан" поліція провела операцію, в результаті якої затримали двох співробітників федеральної служби безпеки росії. Це відбулося на фоні рішення припинити діяльність російського медіа через порушення умов паритету між державними ЗМІ Азербайджану та іноземними журналістами в країні. Про це пише APA, передає УНН.

Деталі

З сьогоднішнього ранку МВС Азербайджану проводить операцію у бакинському офісі "Sputnik Азербайджан".

У ході операції, проведеної поліцією в офісі агентства "Sputnik Азербайджан" (Бакінське відділення російського МІА "росія сьогодні" - ред.), є затримані. Згідно з інформацією, отриманою APA, в ході операції МВС затримано двох співробітників федеральної служби безпеки (фсб) росії, які працюють у цьому агентстві

- йдеться у публікації.

Доповнення

У лютому поточного року було ухвалено рішення про зупинення діяльності агентства "Sputnik-Азербайджан", яке функціонує як відділення російського МІА "росія сьогодні". Дане рішення, як вказано, мало на меті "забезпечити паритет у діяльності державних медіа Азербайджану за кордоном та іноземних журналістів у країні".

Іншими словами, кількість журналістів "Супутник-Азербайджан", які працюють у Баку, мала бути прирівняна до кількості журналістів "АЗЕРТАДЖ" у росії. Проте редакція "Sputnik Азербайджан" не виконала цього рішення. За минулий період редакція та колектив не припиняли своєї діяльності.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
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