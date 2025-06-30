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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Азербайджане задержали двух сотрудников ФСБ

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В Баку полиция задержала двух сотрудников ФСБ России в офисе "Sputnik Азербайджан". Это произошло на фоне прекращения деятельности российского медиа из-за нарушения условий паритета.

В Азербайджане задержали двух сотрудников ФСБ

В Баку в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» полиция провела операцию, в результате которой задержали двух сотрудников Федеральной службы безопасности России. Это произошло на фоне решения прекратить деятельность российского медиа из-за нарушения условий паритета между государственными СМИ Азербайджана и иностранными журналистами в стране. Об этом пишет APA, передает УНН.

Детали

С сегодняшнего утра МВД Азербайджана проводит операцию в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».

В ходе операции, проведенной полицией в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» (Бакинское отделение российского МИА «Россия сегодня» - ред.), есть задержанные. Согласно информации, полученной APA, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающие в этом агентстве

- говорится в публикации.

Дополнение

В феврале текущего года было принято решение о приостановлении деятельности агентства «Sputnik-Азербайджан», функционирующего как отделение российского МИА «Россия сегодня». Данное решение, как указано, имело целью «обеспечить паритет в деятельности государственных медиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране».

Иными словами, количество журналистов «Спутник Азербайджан», работающих в Баку, должно было быть приравнено к количеству журналистов «АЗЕРТАДЖ» в России. Однако редакция «Sputnik Азербайджан» не выполнила этого решения. За прошедший период редакция и коллектив не прекращали свою деятельность.

Азербайджан отменил все культурные мероприятия с участием РФ: причина29.06.25, 17:20 • 5699 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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