В Азербайджане задержали двух сотрудников ФСБ

В Баку в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» полиция провела операцию, в результате которой задержали двух сотрудников Федеральной службы безопасности России. Это произошло на фоне решения прекратить деятельность российского медиа из-за нарушения условий паритета между государственными СМИ Азербайджана и иностранными журналистами в стране. Об этом пишет APA, передает УНН.

Детали

С сегодняшнего утра МВД Азербайджана проводит операцию в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».

В ходе операции, проведенной полицией в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» (Бакинское отделение российского МИА «Россия сегодня» - ред.), есть задержанные. Согласно информации, полученной APA, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающие в этом агентстве - говорится в публикации.

Дополнение

В феврале текущего года было принято решение о приостановлении деятельности агентства «Sputnik-Азербайджан», функционирующего как отделение российского МИА «Россия сегодня». Данное решение, как указано, имело целью «обеспечить паритет в деятельности государственных медиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране».

Иными словами, количество журналистов «Спутник Азербайджан», работающих в Баку, должно было быть приравнено к количеству журналистов «АЗЕРТАДЖ» в России. Однако редакция «Sputnik Азербайджан» не выполнила этого решения. За прошедший период редакция и коллектив не прекращали свою деятельность.

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