ЦПД спростував фейк про "українських агентів" в Ірані

У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація про нібито затримання українських агентів в Ірані є неправдивою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Деталі

У ЦПД повідомили, що в соціальних мережах почали активно поширювати інформацію про нібито затримання трьох українських агентів у місті Ісфахан, Іран.

Низка акаунтів в соцмережах поширює маніпулятивну інформацію про нібито затримання трьох українських агентів в Ісфахані, Іран – йдеться в заяві.

У Центрі зазначили, що більшість цих повідомлень посилаються на іранське агентство Tasnim. Водночас, за даними ЦПД, жодної публікації про це в Tasnim не було.

Найчастіше інформаційні ресурси посилаються на інформаційне агентство Tasnim. Втім, публікації із такою інформацією не з'являлося у згаданому медіа, тому вона не відповідає дійсності – підкреслили в ЦПД.

У відомстві наголосили, що хвиля однакових повідомлень у короткий проміжок часу може свідчити про скоординовану неавтентичну активність.

Інтенсивність появи однотипних повідомлень такого змісту за короткий період часу може свідчити про неавтентичну поведінку акаунтів – пояснили у Центрі.

Також у ЦПД звернули увагу на те, хто саме просуває ці заяви.

Дану "новину" розганяють російські медіа і блогери проросійської спрямованості – повідомили у ЦПД.

У Центрі також зазначили, що фейкову інформацію поширюють на тлі активних політичних перемовин між Іраном та росією.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі прибув до москви для проведення перемовин із володимиром путіним на тлі ударів США по іранських ядерних об'єктах – зазначили в повідомленні.

Довідка

У ЦПД вважають, що метою поширення таких повідомлень може бути спроба очорнити Україну перед міжнародною аудиторією.

Так, метою цих повідомлень може бути спроба дискредитувати Україну на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, зокрема серед аудиторій, критичних до дій США та Ірану – йдеться в заяві.

Центр протидії дезінформації закликав громадян перевіряти інформацію та не поширювати непідтверджені чутки.

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