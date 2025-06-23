ЦПД опроверг фейк об "украинских агентах" в Иране
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о задержании украинских агентов в Иране, назвав ее ложной. Эти сообщения распространяются российскими медиа на фоне переговоров между Ираном и рф для дискредитации Украины.
В Центре противодействия дезинформации заявили, что информация о якобы задержании украинских агентов в Иране является неправдивой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Детали
В ЦПД сообщили, что в социальных сетях начали активно распространять информацию о якобы задержании трех украинских агентов в городе Исфахан, Иран.
Ряд аккаунтов в соцсетях распространяет манипулятивную информацию о так называемом задержании трех украинских агентов в Исфахане, Иран
В Центре отметили, что большинство этих сообщений ссылаются на иранское агентство Tasnim. В то же время, по данным ЦПД, никакой публикации об этом в Tasnim не было.
Чаще всего информационные ресурсы ссылаются на информационное агентство Tasnim. Впрочем, публикации с такой информацией не появлялось в упомянутом медиа, поэтому она не соответствует действительности
В ведомстве подчеркнули, что волна одинаковых сообщений в короткий промежуток времени может свидетельствовать о скоординированной неаутентичной активности.
Интенсивность появления однотипных сообщений такого содержания за короткий период времени может свидетельствовать о неаутентичном поведении аккаунтов
Также в ЦПД обратили внимание на то, кто именно продвигает эти заявления.
Данную "новость" разгоняют российские медиа и блогеры пророссийской направленности
В Центре также отметили, что фейковая информация распространяется на фоне активных политических переговоров между Ираном и Россией.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным на фоне ударов США по иранским ядерным объектам
Справка
В ЦПД считают, что целью распространения таких сообщений может быть попытка очернить Украину перед международной аудиторией.
Да, целью этих сообщений может быть попытка дискредитировать Украину на фоне обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности среди аудиторий, критических к действиям США и Ирана
Центр противодействия дезинформации призвал граждан проверять информацию и не распространять неподтвержденные слухи.
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