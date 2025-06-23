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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД опроверг фейк об "украинских агентах" в Иране

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о задержании украинских агентов в Иране, назвав ее ложной. Эти сообщения распространяются российскими медиа на фоне переговоров между Ираном и рф для дискредитации Украины.

ЦПД опроверг фейк об "украинских агентах" в Иране

В Центре противодействия дезинформации заявили, что информация о якобы задержании украинских агентов в Иране является неправдивой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Детали

В ЦПД сообщили, что в социальных сетях начали активно распространять информацию о якобы задержании трех украинских агентов в городе Исфахан, Иран.

Ряд аккаунтов в соцсетях распространяет манипулятивную информацию о так называемом задержании трех украинских агентов в Исфахане, Иран

– говорится в заявлении.

В Центре отметили, что большинство этих сообщений ссылаются на иранское агентство Tasnim. В то же время, по данным ЦПД, никакой публикации об этом в Tasnim не было.

Чаще всего информационные ресурсы ссылаются на информационное агентство Tasnim. Впрочем, публикации с такой информацией не появлялось в упомянутом медиа, поэтому она не соответствует действительности

– подчеркнули в ЦПД.

В ведомстве подчеркнули, что волна одинаковых сообщений в короткий промежуток времени может свидетельствовать о скоординированной неаутентичной активности.

Интенсивность появления однотипных сообщений такого содержания за короткий период времени может свидетельствовать о неаутентичном поведении аккаунтов

 – пояснили в Центре.

Также в ЦПД обратили внимание на то, кто именно продвигает эти заявления.

Данную "новость" разгоняют российские медиа и блогеры пророссийской направленности

– сообщили в ЦПД.

В Центре также отметили, что фейковая информация распространяется на фоне активных политических переговоров между Ираном и Россией.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным на фоне ударов США по иранским ядерным объектам

– отметили в сообщении.

Справка

В ЦПД считают, что целью распространения таких сообщений может быть попытка очернить Украину перед международной аудиторией.

Да, целью этих сообщений может быть попытка дискредитировать Украину на фоне обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности среди аудиторий, критических к действиям США и Ирана

– говорится в заявлении.

Центр противодействия дезинформации призвал граждан проверять информацию и не распространять неподтвержденные слухи.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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