ЦПД опроверг фейк об "украинских агентах" в Иране

В Центре противодействия дезинформации заявили, что информация о якобы задержании украинских агентов в Иране является неправдивой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Детали

В ЦПД сообщили, что в социальных сетях начали активно распространять информацию о якобы задержании трех украинских агентов в городе Исфахан, Иран.

Ряд аккаунтов в соцсетях распространяет манипулятивную информацию о так называемом задержании трех украинских агентов в Исфахане, Иран – говорится в заявлении.

В Центре отметили, что большинство этих сообщений ссылаются на иранское агентство Tasnim. В то же время, по данным ЦПД, никакой публикации об этом в Tasnim не было.

Чаще всего информационные ресурсы ссылаются на информационное агентство Tasnim. Впрочем, публикации с такой информацией не появлялось в упомянутом медиа, поэтому она не соответствует действительности – подчеркнули в ЦПД.

В ведомстве подчеркнули, что волна одинаковых сообщений в короткий промежуток времени может свидетельствовать о скоординированной неаутентичной активности.

Интенсивность появления однотипных сообщений такого содержания за короткий период времени может свидетельствовать о неаутентичном поведении аккаунтов – пояснили в Центре.

Также в ЦПД обратили внимание на то, кто именно продвигает эти заявления.

Данную "новость" разгоняют российские медиа и блогеры пророссийской направленности – сообщили в ЦПД.

В Центре также отметили, что фейковая информация распространяется на фоне активных политических переговоров между Ираном и Россией.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным на фоне ударов США по иранским ядерным объектам – отметили в сообщении.

Справка

В ЦПД считают, что целью распространения таких сообщений может быть попытка очернить Украину перед международной аудиторией.

Да, целью этих сообщений может быть попытка дискредитировать Украину на фоне обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности среди аудиторий, критических к действиям США и Ирана – говорится в заявлении.

Центр противодействия дезинформации призвал граждан проверять информацию и не распространять неподтвержденные слухи.

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