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Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані: "Зробимо Іран знову великим"

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Дональд Трамп не виключає зміни влади в Ірані, якщо чинний режим не зможе "ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ". Атака США на ядерні об'єкти Ірану завершилася, повідомив Трамп, зробивши Ізраїль безпечнішим.

Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані: "Зробимо Іран знову великим"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключає зміни влади в Ірані та назвав спосіб відвернення такого сценарію. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Глави Білого дому у соціальній мережі Truth Social

Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б його не змінити? МІГА!!!

- йдеться у дописі Трампа.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами Президента США Дональда Трампа, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Глава Білого дому заявив, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший". Але на Іран можуть очікувати нові, ще більш масштабні атаки.  

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.  

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що авіаудари США по Ірану були "неймовірним і приголомшливим успіхом", знищивши ядерну програму країни. Операція, виконана за наказом Трампа, була спрямована лише на ядерні об'єкти, а не на війська чи людей Ірану.

США оголосили термінову евакуацію персоналу з Лівану 22.06.25, 20:50 • 2680 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Піт Гегсет
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
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