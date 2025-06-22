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США оголосили термінову евакуацію персоналу з Лівану

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

Сполучені Штати Америки оголосили термінову евакуацію некритично важливих співробітників та членів сімей дипломатів з Лівану. Це відбувається на тлі регіональних подій та зростання напруги після авіаударів США по ядерних об'єктах Ірану.

США оголосили термінову евакуацію персоналу з Лівану

Сполучені Штати Америки оголосили термінову евакуацію з Лівану. Державний департамент США наказав некритично важливим співробітникам та членам сімей дипломатів залишити ліванську територію якнайшвидше. Про це інформує CNN з посиланням на попередженням Держдепартаменту, передає УНН.

У зв'язку з поточними регіональними подіями ми нагадуємо громадянам США продовжувати бути обережними та закликаємо їх стежити за новинами щодо термінових подій

- йдеться у попередженні.

Евакуаційні та безпекові заходи стосуються не тільки Лівану:

В Ізраїлі членів сімей дипломатів евакуюють морем, а дипломатичному персоналу наказали не покидати укриттів, оскільки є великий ризик атаки Ірану.

В Іраку скорочено кількість особового складу посольства на тлі побоювань іранського удару у відповідь.

В Саудівській Аравії посольство США рекомендувало співробітникам обмежити необов'язкові поїздки, особливо до військових об'єктів.

У неділю, "враховуючи повідомлення про регіональні бойові дії", посольство США в Саудівській Аравії заявило, що "рекомендувало своїм співробітникам виявляти підвищену обережність та обмежити необов'язкові поїздки на будь-які військові об'єкти в регіоні" та рекомендує "американським громадянам у Королівстві вчинити так само"

- повідомляє CNN.

В Туреччині американським дипломатам наказали уникати особистих поїздок у консульський округ в Адані у південних провінціях країни.

"Негативні настрої щодо зовнішньої політики США можуть призвести до дій проти інтересів США або Заходу в Туреччині" - пояснюється у документі.

Нагадаємо

У ніч проти 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами Президента США Дональда Трампа, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Глава Білого дому заявив, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший". Але на Іран можуть очікувати нові, ще більш масштабні атаки.  

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.  

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що авіаудари США по Ірану були "неймовірним і приголомшливим успіхом", знищивши ядерну програму країни. Операція, виконана за наказом Трампа, була спрямована лише на ядерні об'єкти, а не на війська чи людей Ірану.

Країни Перської затоки посилюють заходи безпеки після авіаударів США по іранських ядерних об'єктах. Бахрейн та Кувейт вживають надзвичайних заходів, тоді як інші регіональні держави закликають до деескалації та дипломатичного врегулювання конфлікту.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Піт Гегсет
Ізраїль
Ірак
Ліван
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Кувейт
Бахрейн
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран
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