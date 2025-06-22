США объявили о срочной эвакуации персонала из Ливана

Соединенные Штаты Америки объявили срочную эвакуацию из Ливана. Государственный департамент США приказал некритически важным сотрудникам и членам семей дипломатов покинуть ливанскую территорию как можно быстрее. Об этом информирует CNN со ссылкой на предупреждение Госдепартамента, передает УНН.

В связи с текущими региональными событиями мы напоминаем гражданам США продолжать быть осторожными и призываем их следить за новостями относительно срочных событий - говорится в предупреждении.

Эвакуационные и меры безопасности касаются не только Ливана:

В Израиле членов семей дипломатов эвакуируют морем, а дипломатическому персоналу приказали не покидать укрытий, поскольку есть большой риск атаки Ирана.

В Ираке сокращено количество личного состава посольства на фоне опасений иранского ответного удара.

В Саудовской Аравии посольство США рекомендовало сотрудникам ограничить необязательные поездки, особенно к военным объектам.

В воскресенье, "учитывая сообщения о региональных боевых действиях", посольство США в Саудовской Аравии заявило, что "рекомендовало своим сотрудникам проявлять повышенную осторожность и ограничить необязательные поездки на любые военные объекты в регионе" и рекомендует "американским гражданам в Королевстве поступить так же" - сообщает CNN.

В Турции американским дипломатам приказали избегать личных поездок в консульский округ в Адане в южных провинциях страны.

"Негативные настроения относительно внешней политики США могут привести к действиям против интересов США или Запада в Турции" - объясняется в документе.

Напомним

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Глава Белого дома заявил, что "Израиль сейчас гораздо безопаснее". Но Иран могут ожидать новые, еще более масштабные атаки.

Затем неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что авиаудары США по Ирану были "невероятным и ошеломляющим успехом", уничтожив ядерную программу страны. Операция, выполненная по приказу Трампа, была направлена только на ядерные объекты, а не на войска или людей Ирана.

Страны Персидского залива усиливают меры безопасности после авиаударов США по иранским ядерным объектам. Бахрейн и Кувейт принимают чрезвычайные меры, тогда как другие региональные государства призывают к деэскалации и дипломатическому урегулированию конфликта.