Голова МЗС Вірменії закликав лаврова не втручатися в внутрішні справи країни

Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав главу МЗС рф сергія лаврова не втручатися у внутрішні справи Вірменії. Про це Мірзоян заявив на спільній пресконференції, коментуючи слова лаврова про ситуацію в країні, повідомляє УНН з посиланням на NEWS.am.

До пресконференції встиг ознайомитися з коментарем улюбленого колеги - лаврова. Інформація пана лаврова неповна і невірна. Якщо не помиляюся, він використовував вираз "боротьба влади проти церкви". Інформація лаврова не відповідає дійсності, у Вірменії не ведеться боротьба влади проти церкви. Те, що він має на увазі, має на увазі участь кількох церковників у політичній діяльності

Як додав Мірзоян, за інформацією правоохоронців, ідеться про участь у підготовці або ініціюванні незаконного перевороту.

Це правовий процес і внутрішня справа Республіки Вірменія. Краще б лаврову не втручатися у внутрішні справи Республіки Вірменія