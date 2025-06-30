Голова МЗС Вірменії закликав лаврова не втручатися в внутрішні справи країни
Київ • УНН
Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав сергія лаврова не втручатися у внутрішні справи країни. Мірзоян заявив, що інформація лаврова про "боротьбу влади проти церкви" є неповною та невірною, а дії пов'язані з правовим процесом щодо спроби перевороту.
Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав главу МЗС рф сергія лаврова не втручатися у внутрішні справи Вірменії. Про це Мірзоян заявив на спільній пресконференції, коментуючи слова лаврова про ситуацію в країні, повідомляє УНН з посиланням на NEWS.am.
Деталі
До пресконференції встиг ознайомитися з коментарем улюбленого колеги - лаврова. Інформація пана лаврова неповна і невірна. Якщо не помиляюся, він використовував вираз "боротьба влади проти церкви". Інформація лаврова не відповідає дійсності, у Вірменії не ведеться боротьба влади проти церкви. Те, що він має на увазі, має на увазі участь кількох церковників у політичній діяльності
Як додав Мірзоян, за інформацією правоохоронців, ідеться про участь у підготовці або ініціюванні незаконного перевороту.
Це правовий процес і внутрішня справа Республіки Вірменія. Краще б лаврову не втручатися у внутрішні справи Республіки Вірменія
Вірменія зацікавлена у збереженні "високого рівня" співпраці з рф, проте необхідна дискусія - глава Міноборони 16.01.25, 06:51 • 27929 переглядiв
Доповнення
Вірменія і США створили Комісію стратегічного партнерства для співпраці в економіці, безпеці та обороні. росія відреагувала погрозами і критикою, особливо щодо намірів Вірменії вступити в ЄС.