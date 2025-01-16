Через поглиблення співпраці Вірменії зі США, росія відповідає погрозами - ISW

Вірменія зміцнює свої відносини із західними партнерами на тлі погіршення відносин з рф. кремль реагує на новий курс Єревана погрозами і тиском. Про це повідомляє американський Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

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У звіті нагадали, що 14 січня Вірменія та США заснували Комісію стратегічного партнерства, що стало вагомим кроком у двосторонніх відносинах.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян формалізували угоду, спрямовану на розширення двосторонньої співпраці в економічній, безпековій, оборонній та управлінській сферах.

Блінкен констатував підтримку США суверенітету і територіальної цілісності Вірменії.

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Зазначається, що речник кремля дмитро пєсков розкритикував угоду про партнерство, звинувативши США в дестабілізації ситуації на Південному Кавказі.

Віце-прем'єр-міністр росії олексій оверчук та міністр закордонних справ сергій лавров також висловили невдоволення тим, що уряд Вірменії схвалив 9 січня законопроект про вступ до Європейського Союзу (ЄС).

Обидва стверджували, що потенційне майбутнє членство Вірменії в ЄС несумісне з членством Вірменії в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС) під керівництвом Росії та розцінюють законопроект про вступ Вірменії до ЄС як потенційний вихід з ЄАЕС.

Оверчук і Лавров також заявили, що такі рішення є суверенним правом Вірменії. Однак вони наголосили на потенційних наслідках, що посилюють давню практику Кремля щодо погроз і тиску на сусідні країни за допомогою непрямих і прямих засобів.

Реакція Кремля на поглиблення зв'язків Вірменії із Заходом демонструє ширшу російську стратегію підриву суверенітету сусідніх і раніше колонізованих країн. Початкові ультиматуми і завуальований примус часто переростають у прямі дії та військове насильство, коли російський вплив кидає виклик, як це сталося в Грузії, Молдові та Україні