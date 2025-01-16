Из-за углубления сотрудничества Армении с США, Россия отвечает угрозами - ISW

Армения укрепляет свои отношения с западными партнерами на фоне ухудшения отношений с рф. кремль реагирует на новый курс Еревана угрозами и давлением. Об этом сообщает американский Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

В отчете напомнили, что 14 января Армения и США основали Комиссию стратегического партнерства, что стало весомым шагом в двусторонних отношениях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян формализовали соглашение, направленное на расширение двустороннего сотрудничества в экономической, безопасности, оборонной и управленческой сферах.

Блинкен констатировал поддержку США суверенитета и территориальной целостности Армении.

Дополнение

Отмечается, что представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал соглашение о партнерстве, обвинив США в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Вице-премьер-министр России Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров также выразили недовольство тем, что правительство Армении одобрило 9 января законопроект о вступлении в Европейский Союз (ЕС).

Оба утверждали, что потенциальное будущее членство Армении в ЕС несовместимо с членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) под руководством России и расценивают законопроект о вступлении Армении в ЕС как потенциальный выход из ЕАЭС.

Оверчук и Лавров также заявили, что такие решения являются суверенным правом Армении. Однако они отметили потенциальные последствия, усиливающие давнюю практику Кремля по угрозам и давлению на соседние страны с помощью косвенных и прямых средств.

Реакция Кремля на углубление связей Армении с Западом демонстрирует более широкую российскую стратегию подрыва суверенитета соседних и ранее колонизированных стран. Первоначальные ультиматумы и завуалированное принуждение часто перерастают в прямые действия и военное насилие, когда российское влияние бросает вызов, как это произошло в Грузии, Молдове и Украине - констатируют в ISW.

Напомним,

Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве в Вашингтоне. Документ предусматривает расширение сотрудничества в экономике, безопасности и обороне, а также направление американской пограничной группы в Армению.