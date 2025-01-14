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Вірменія підписала документ про стратегічне партнерство зі США

Вірменія підписала документ про стратегічне партнерство зі США

Київ • УНН

 • 25613 перегляди

Вірменія та США підписали договір про стратегічне партнерство у Вашингтоні. Документ передбачає розширення співпраці в економіці, безпеці та обороні, а також направлення американської прикордонної групи до Вірменії.

У вівторок, 14 січня, Вірменія та Сполучені Штати Америки у Вашингтоні підписали договір про стратегічне партнерство. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Підписанню передувало засідання вірменсько-американського стратегічного діалогу у червні 2024 року, за підсумками якого ухвалили спільну заяву про наміри підвищити його до стратегічного партнерства. 

Ми створюємо комісію стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співпраці в сферах економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та міжособистісних відносин,

- оголосив держсекретар Ентоні Блінкен.

Крім того, Блінкен повідомив, що вони працюють з Вірменією для посилення зусиль із захисту суверенітету та суверенної території.

За його словами, наступного тижня до Вірменії прибуде спеціальна прикордонна група зі США для проведення спільних операцій з охорони кордону.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян подякував Вашингтону за зусилля, які підтримують цілісність суверенної території та незалежність держави. Єреван залишається відданим мирному порядку денному і тісно співпрацює зі США, зазначив міністр.

Мірзоян також заявив, що офіційний Єреван готовий працювати з новою адміністрацією США.

Вірменія вийшла за межі ОДКБ і не планує повертатися - Пашинян04.12.24, 17:20 • 20618 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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