Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США

Во вторник, 14 января, Армения и Соединенные Штаты Америки в Вашингтоне подписали договор о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает «Радио Свобода», пишет УНН.

Детали

Подписанию предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.

Мы создаем комиссию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение сотрудничества в сферах экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и межличностных отношений,