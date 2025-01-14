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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США

Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США

Киев  •  УНН

 • 6533 просмотра

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Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве в Вашингтоне. Документ предусматривает расширение сотрудничества в экономике, безопасности и обороне, а также направление американской пограничной группы в Армению.

Во вторник, 14 января, Армения и Соединенные Штаты Америки в Вашингтоне подписали договор о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает «Радио Свобода», пишет УНН.

Детали

Подписанию предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства. 

Мы создаем комиссию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение сотрудничества в сферах экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и межличностных отношений,

- объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Кроме того, Блинкен сообщил, что они работают с Арменией для усиления усилий по защите суверенитета и суверенной территории.

По его словам, на следующей неделе в Армению прибудет специальная пограничная группа из США для проведения совместных операций по охране границы.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поблагодарил Вашингтон за усилия, которые поддерживают целостность суверенной территории и независимость государства. Ереван остается приверженным мирной повестке дня и тесно сотрудничает с США, отметил министр.

Мирзоян также заявил, что официальный Ереван готов работать с новой администрацией США.

Армения вышла за пределы ОДКБ и не планирует возвращаться - Пашинян04.12.24, 17:20 • 20349 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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