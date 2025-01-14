Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США
Киев • УНН
Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве в Вашингтоне. Документ предусматривает расширение сотрудничества в экономике, безопасности и обороне, а также направление американской пограничной группы в Армению.
Во вторник, 14 января, Армения и Соединенные Штаты Америки в Вашингтоне подписали договор о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает «Радио Свобода», пишет УНН.
Детали
Подписанию предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.
Мы создаем комиссию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение сотрудничества в сферах экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и межличностных отношений,
Кроме того, Блинкен сообщил, что они работают с Арменией для усиления усилий по защите суверенитета и суверенной территории.
По его словам, на следующей неделе в Армению прибудет специальная пограничная группа из США для проведения совместных операций по охране границы.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поблагодарил Вашингтон за усилия, которые поддерживают целостность суверенной территории и независимость государства. Ереван остается приверженным мирной повестке дня и тесно сотрудничает с США, отметил министр.
Мирзоян также заявил, что официальный Ереван готов работать с новой администрацией США.
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