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Глава МИД Армении призвал лаврова не вмешиваться во внутренние дела страны

Киев • УНН

 • 625 просмотра

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал сергея лаврова не вмешиваться во внутренние дела страны. Мирзоян заявил, что информация лаврова о "борьбе властей против церкви" является неполной и неверной, а действия связаны с правовым процессом по попытке переворота.

Глава МИД Армении призвал лаврова не вмешиваться во внутренние дела страны

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал главу МИД рф сергея лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении. Об этом Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции, комментируя слова лаврова о ситуации в стране, сообщает УНН со ссылкой на NEWS.am.

Детали

До пресс-конференции успел ознакомиться с комментарием любимого коллеги – лаврова. Информация господина лаврова неполная и неверная. Если не ошибаюсь, он использовал выражение "борьба власти против церкви". Информация лаврова не соответствует действительности, в Армении не ведется борьба власти против церкви. То, что он имеет в виду, означает участие нескольких церковников в политической деятельности

- заявил министр.

Как добавил Мирзоян, по информации правоохранителей, речь идет об участии в подготовке или инициировании незаконного переворота.

Это правовой процесс и внутреннее дело Республики Армения. Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела Республики Армения

- посоветовал Мирзоян, адресовав аналогичный призыв российским депутатам и медиа. По его мнению, они должны с большим уважением относиться к суверенитету Республики Армения и не вмешиваться больше никогда в дела Армении.

Армения заинтересована в сохранении «высокого уровня» сотрудничества с РФ, однако необходима дискуссия - глава Минобороны16.01.25, 06:51 • 27929 просмотров

Дополнение

Армения и США создали Комиссию стратегического партнерства для сотрудничества в экономике, безопасности и обороне. Россия отреагировала угрозами и критикой, особенно в отношении намерений Армении вступить в ЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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