Армения заинтересована в сохранении «высокого уровня» сотрудничества с РФ, однако необходима дискуссия - глава Минобороны
Киев • УНН
Министр обороны Армении заявил о желании сохранить высокий уровень сотрудничества с РФ, но нуждается в дискуссии по важным вопросам. Страна фактически не участвует в ОДКБ, хотя официально не вышла из организации.
Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что страна заинтересована в сохранении "высокого уровня" сотрудничества с Россией, однако есть "объективные вопросы", требующие дискуссии. Об этом сообщает Armenpress, пишет УНН.
Сейчас я не могу говорить о каких-то новых договоренностях с Россией. Но могу сказать, что официальный Ереван заинтересован в том, чтобы сотрудничество с Москвой оставалось на высоком уровне. Но когда мы обсуждаем ОДКБ и пытаемся обратиться к событиям 2022 года, потом быстро перескочить на 2025 год и утверждать, что все идет хорошо, это не так,
По его словам, Армения имеет "объективные вопросы", на которые, как говорит Папикян, страна должна получить через здоровые дискуссии. От этих ответов также будет зависеть глубина и уровень дальнейшего сотрудничества между странами.
Мы даже официально не отменили членство в ОДКБ, но де-факто мы не участвуем. Не наша вина, что в ОДКБ нет ни одного офицера из Армении,
Напомним
Армения и США создали Комиссию стратегического партнерства для сотрудничества в экономике, безопасности и обороне. россия отреагировала угрозами и критикой, особенно в отношении намерений Армении вступить в ЕС.