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Армения заинтересована в сохранении «высокого уровня» сотрудничества с РФ, однако необходима дискуссия - глава Минобороны

Киев  •  УНН

 • 2738 просмотра

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Министр обороны Армении заявил о желании сохранить высокий уровень сотрудничества с РФ, но нуждается в дискуссии по важным вопросам. Страна фактически не участвует в ОДКБ, хотя официально не вышла из организации.

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что страна заинтересована в сохранении "высокого уровня" сотрудничества с Россией, однако есть "объективные вопросы", требующие дискуссии. Об этом сообщает Armenpress, пишет УНН.

Сейчас я не могу говорить о каких-то новых договоренностях с Россией. Но могу сказать, что официальный Ереван заинтересован в том, чтобы сотрудничество с Москвой оставалось на высоком уровне. Но когда мы обсуждаем ОДКБ и пытаемся обратиться к событиям 2022 года, потом быстро перескочить на 2025 год и утверждать, что все идет хорошо, это не так,

- сказал министр Папикян.

По его словам, Армения имеет "объективные вопросы", на которые, как говорит Папикян, страна должна получить через здоровые дискуссии. От этих ответов также будет зависеть глубина и уровень дальнейшего сотрудничества между странами.

Мы даже официально не отменили членство в ОДКБ, но де-факто мы не участвуем. Не наша вина, что в ОДКБ нет ни одного офицера из Армении,

- заявил он.

Напомним

Армения и США создали Комиссию стратегического партнерства для сотрудничества в экономике, безопасности и обороне. россия отреагировала угрозами и критикой, особенно в отношении намерений Армении вступить в ЕС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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