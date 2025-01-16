Армения заинтересована в сохранении «высокого уровня» сотрудничества с РФ, однако необходима дискуссия - глава Минобороны

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что страна заинтересована в сохранении "высокого уровня" сотрудничества с Россией, однако есть "объективные вопросы", требующие дискуссии. Об этом сообщает Armenpress, пишет УНН.

Сейчас я не могу говорить о каких-то новых договоренностях с Россией. Но могу сказать, что официальный Ереван заинтересован в том, чтобы сотрудничество с Москвой оставалось на высоком уровне. Но когда мы обсуждаем ОДКБ и пытаемся обратиться к событиям 2022 года, потом быстро перескочить на 2025 год и утверждать, что все идет хорошо, это не так,