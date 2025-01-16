Вірменія зацікавлена ​​у збереженні "високого рівня" співпраці з рф, проте необхідна дискусія - глава Міноборони

Міністр оборони Вірменії Сурен Папікян заявив, що країна зацікавлена ​​у збереженні "високого рівня" співпраці з росією, проте є "об’єктивні питання", що вимагають дискусії. Про це повідомляє Armenpress, пише УНН.

Наразі я не можу говорити про якісь нові домовленості з Росією. Але можу сказати, що офіційний Єреван зацікавлений у тому, щоб співпраця з Москвою залишалася на високому рівні. Але коли ми обговорюємо ОДКБ і намагаємося звернутись до подій 2022 року, потім швидко перескочити на 2025 рік і стверджувати, що все йде добре, це не так,

За його словами, Вірменія має "об'єктивні питання", на які, як каже Папікян, країна має отримати через здорові дискусії. Від цих відповідей також буде залежати глибина і рівень подальшої співпраці між країнами.

Ми навіть офіційно не скасували членство в ОДКБ, але де-факто ми не беремо участі. Не наша вина, що в ОДКБ немає жодного офіцера з Вірменії,