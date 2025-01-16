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Вірменія зацікавлена ​​у збереженні "високого рівня" співпраці з рф, проте необхідна дискусія - глава Міноборони

Київ • УНН

 • 27797 перегляди

Міністр оборони Вірменії заявив про бажання зберегти високий рівень співпраці з РФ, але потребує дискусії щодо важливих питань. Країна фактично не бере участі в ОДКБ, хоча офіційно не вийшла з організації.

Міністр оборони Вірменії Сурен Папікян заявив, що країна зацікавлена ​​у збереженні "високого рівня" співпраці з росією, проте є "об’єктивні питання", що вимагають дискусії. Про це повідомляє Armenpress, пише УНН.

Наразі я не можу говорити про якісь нові домовленості з Росією. Але можу сказати, що офіційний Єреван зацікавлений у тому, щоб співпраця з Москвою залишалася на високому рівні. Але коли ми обговорюємо ОДКБ і намагаємося звернутись до подій 2022 року, потім швидко перескочити на 2025 рік і стверджувати, що все йде добре, це не так,

- сказав міністр Папікян.

За його словами, Вірменія має "об'єктивні питання", на які, як каже Папікян, країна має отримати через здорові дискусії. Від цих відповідей також буде залежати глибина і рівень подальшої співпраці між країнами.

Ми навіть офіційно не скасували членство в ОДКБ, але де-факто ми не беремо участі. Не наша вина, що в ОДКБ немає жодного офіцера з Вірменії,

- заявив він.

Нагадаємо

Вірменія та США створили Комісію стратегічного партнерства для співпраці в економіці, безпеці та обороні. росія відреагувала погрозами та критикою, особливо щодо намірів Вірменії вступити до ЄС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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