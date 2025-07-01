Вірменія та Азербайджан відтісняють вплив росії, яка втратила зовнішньополітичні важелі - ЦПД

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
13:57 • 3337 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
12:51 • 11643 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
11:25 • 45147 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
10:00 • 33018 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 46052 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 119401 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 123693 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 58397 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 115417 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 176395 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+21°
6.3м/с
46%
748мм
Популярнi новини
Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС1 липня, 05:50 • 69172 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 74008 перегляди
Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі1 липня, 08:02 • 34115 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 31862 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 24179 перегляди
Публікації
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського14:20 • 4213 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
11:25 • 45147 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО1 липня, 06:15 • 119401 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році1 липня, 05:50 • 123693 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють30 червня, 14:37 • 126892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Метте Фредеріксен
Петро Порошенко
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Польща
Азербайджан
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 24346 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 32024 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 74184 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 123232 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 124049 перегляди
Актуальне
Су-27
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Вірменія та Азербайджан відтісняють вплив росії, яка втратила зовнішньополітичні важелі - ЦПД

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Росія втрачає важелі впливу на Закавказзі. Затримання співробітників Sputnik у Баку та заяви Вірменії свідчать про вичищення російської агентури.

Вірменія та Азербайджан відтісняють вплив росії, яка втратила зовнішньополітичні важелі - ЦПД

Затримання працівників Sputnik у Баку або "демарш" Євревана у контексті звонішньополітичних відносин з рф - це прямий сигнал москві про те, що агентура кремля припиняє свій вплив на території таких країн як Азербайджан і Вірменія. Про це пише лейтенант Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, передає УНН

Деталі

росія одночасно нажила собі ворогів і в Баку, і в Єревані. Колись кремль грав на суперечностях між Азербайджаном і Вірменією, тримаючи обидві країни під контролем через Карабах. Потім з Карабаху росіяни втекли. Сьогодні – росія втратила важелі впливу. Не вистачає в них ресурсів.

- заявив на своїй сторінці у соцмережі керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Він нагадав, що 30 червня в Азербайджані затримали працівників медіа Sputnik – за даними місцевих медіа, це співробітники ФСБ.

Це вже не натяк, а прямий сигнал москві: її агентуру вичищають, а гуманітарна та інформаційна співпраця припиняється. 

 Коваленко зазначив, що це "відповідь не лише на тиск на азербайджанську діаспору в рф чи збитий азербайджанський літак – це реакція на загальну токсичність росії". 

Він також зауважив про відносини рф та Вірменії у поточний час.

Вірменія офіційно заявила: москва не має лізти у внутрішні справи. У Єревані арештовують проросійських політиків, бізнесменів і церковників. Це зовнішньополітичне банкрутство рф

- пише Коваленко.

Доповнення

Історія з Україною дала сигнал іншим, підкреслив Коваленко

москва не визнає чужої суб’єктності на пострадянському просторі - і це робить її небезпечною, і слабкою водночас. Всі роблять висновки.

- ідеться у дописі керівника ЦПД.

Нагадаємо

Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав главу МЗС рф сергія лаврова не втручатися у внутрішні справи Вірменії.

В офісі "Sputnik Азербайджан" затримано сімох осіб, двоє з яких заарештовані, за шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію незаконно отриманого майна.

Міністерство культури Азербайджану скасувало усі російські культурні події через напади на азербайджанців у Єкатеринбурзі

російські пропагандисти поширюють фейковий скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів, щоб зірвати евакуацію. 

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про затримання українських агентів в Ірані.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Баку
Єреван
Вірменія
Азербайджан
Україна
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9