Вірменія та Азербайджан відтісняють вплив росії, яка втратила зовнішньополітичні важелі - ЦПД

Затримання працівників Sputnik у Баку або "демарш" Євревана у контексті звонішньополітичних відносин з рф - це прямий сигнал москві про те, що агентура кремля припиняє свій вплив на території таких країн як Азербайджан і Вірменія. Про це пише лейтенант Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, передає УНН.

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росія одночасно нажила собі ворогів і в Баку, і в Єревані. Колись кремль грав на суперечностях між Азербайджаном і Вірменією, тримаючи обидві країни під контролем через Карабах. Потім з Карабаху росіяни втекли. Сьогодні – росія втратила важелі впливу. Не вистачає в них ресурсів. - заявив на своїй сторінці у соцмережі керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Він нагадав, що 30 червня в Азербайджані затримали працівників медіа Sputnik – за даними місцевих медіа, це співробітники ФСБ.

Це вже не натяк, а прямий сигнал москві: її агентуру вичищають, а гуманітарна та інформаційна співпраця припиняється.

Коваленко зазначив, що це "відповідь не лише на тиск на азербайджанську діаспору в рф чи збитий азербайджанський літак – це реакція на загальну токсичність росії".

Він також зауважив про відносини рф та Вірменії у поточний час.

Вірменія офіційно заявила: москва не має лізти у внутрішні справи. У Єревані арештовують проросійських політиків, бізнесменів і церковників. Це зовнішньополітичне банкрутство рф - пише Коваленко.

Доповнення

Історія з Україною дала сигнал іншим, підкреслив Коваленко

москва не визнає чужої суб’єктності на пострадянському просторі - і це робить її небезпечною, і слабкою водночас. Всі роблять висновки. - ідеться у дописі керівника ЦПД.

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