москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном - ГУР

кремль пришвидшує комплектування своєї військової бази у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.

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"кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Гюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Особовий склад набирають серед військовослужбовців зс рф, які проходять службу в ростовській і волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму", - повідомили в ГУР.

Повідомляється, що росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу - зокрема, в північній осетії та адигеї.

"Розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та рф готувалося заздалегідь", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Нагадаємо

В Азербайджані скасували проведення всіх подій культурно-масового характеру, до яких причетна росія через напад на азербайджанців у місті єкатеринбург.

У Баку в офісі агентства "Sputnik Азербайджан" поліція провела операцію, в результаті якої затримали двох співробітників федеральної служби безпеки росії. Це відбулося на фоні рішення припинити діяльність російського медіа через порушення умов паритету між державними ЗМІ Азербайджану та іноземними журналістами в країні.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці.