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рф знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці: Зеленський висловив підтримку Алієву

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з Ільхамом Алієвим, висловивши підтримку Азербайджану через погрози росії та вбивство громадян Азербайджану. Лідери обговорили двосторонні відносини та гуманітарну співпрацю.

рф знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці: Зеленський висловив підтримку Алієву

Президент України Володимир Зеленський поговорив із з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці, передає УНН.

Провів розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці 

- повідомив Зеленський.

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Глава української держави висловив наші співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території росії братів Сафарових. 

Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість. У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені 

- додав Зеленський.

Лідери обговорили також наші двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Урядовці активізують роботу.

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Контекст

Конфлікт між рф і Азербайджаном набирає обертів.

Так влада Азербайджану публічно виступила з критикою росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі.

Тоді російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою.

В Азербайджані зазначили, що під час затримання двоє її громадян "були жорстоко вбиті", кілька людей "отримали важкі поранення", а дев’ять були заарештовані.

А вже 30 червня стало відомо, що азербайджанська поліція провела обшуки в офісі російського інформаційного агентства "Sputnik-Азербайджан" у Баку.

Були затримані виконавчий директор бакинської філії "Sputnik-Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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