рф издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике: Зеленский выразил поддержку Алиеву

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике, передает УНН.

Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности. Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике - сообщил Зеленский.

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Глава украинского государства выразил наши соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых.

Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость. У нас с Президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены - добавил Зеленский.

Лидеры обсудили также наши двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Чиновники активизируют работу.

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Контекст

Конфликт между рф и Азербайджаном набирает обороты.

Так власти Азербайджана публично выступили с критикой россии после облавы российских силовиков в Екатеринбурге.

Тогда российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу.

В Азербайджане отметили, что во время задержания двое ее граждан "были жестоко убиты", несколько человек "получили тяжелые ранения", а девять были арестованы.

А уже 30 июня стало известно, что азербайджанская полиция провела обыски в офисе российского информационного агентства "Sputnik-Азербайджан" в Баку.

Были задержаны исполнительный директор бакинского филиала "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.