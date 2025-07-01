рф издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике: Зеленский выразил поддержку Алиеву
Киев • УНН
Владимир Зеленский провёл разговор с Ильхамом Алиевым, выразив поддержку Азербайджану из-за угроз россии и убийства граждан Азербайджана. Лидеры обсудили двусторонние отношения и гуманитарное сотрудничество.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике, передает УНН.
Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности. Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике
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Глава украинского государства выразил наши соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых.
Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость. У нас с Президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены
Лидеры обсудили также наши двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Чиновники активизируют работу.
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Контекст
Конфликт между рф и Азербайджаном набирает обороты.
Так власти Азербайджана публично выступили с критикой россии после облавы российских силовиков в Екатеринбурге.
Тогда российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу.
В Азербайджане отметили, что во время задержания двое ее граждан "были жестоко убиты", несколько человек "получили тяжелые ранения", а девять были арестованы.
А уже 30 июня стало известно, что азербайджанская полиция провела обыски в офисе российского информационного агентства "Sputnik-Азербайджан" в Баку.
Были задержаны исполнительный директор бакинского филиала "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.