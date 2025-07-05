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Москва расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном - ГУР

Киев • УНН

 • 264 просмотра

ГУР сообщает, что кремль ускоряет комплектование военной базы в Гюмри, набирая личный состав из ростовской, волгоградской областей и оккупированного Крыма. Это происходит на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и рф.

Москва расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном - ГУР

Кремль ускоряет комплектование своей военной базы в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

Детали

"Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа. Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, проходящих службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму", - сообщили в ГУР.

Сообщается, что Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа - в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

"Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним

В Азербайджане отменили проведение всех культурно-массовых мероприятий с участием россии из-за нападения на азербайджанцев в городе Екатеринбург.

В Баку в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" полиция провела операцию, в результате которой задержала двух сотрудников Федеральной службы безопасности России. Это произошло на фоне решения прекратить деятельность российского медиа из-за нарушения условий паритета между государственными СМИ Азербайджана и иностранными журналистами в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике.

Павел Башинский

Павел Башинский

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