Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду у Вашингтоні, США отримають ексклюзивні права на транзитний коридор - Reuters
Лідери Вірменії та Азербайджану у п'ятницю, 8 серпня, підпишуть у Вашингтоні мирну угоду, яка передбачатиме виключні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних офіційних осіб, інформує УНН.
Деталі
Видання нагадує, що Вірменія та Азербайджан перебувають у конфлікті з кінця 1980-х років, коли Нагірний Карабах – азербайджанський регіон з переважно вірменським населенням – відокремився від Азербайджану за підтримки Вірменії. Як Вірменія, так і Азербайджан здобули незалежність від Радянського Союзу в 1991 році.
Мирна угода може трансформувати Південний Кавказ, енерговиробничий регіон, що межує з росією, Європою, Туреччиною та Іраном, який перетинають нафто- та газопроводи, але розривається закритими кордонами та давніми етнічними конфліктами
Вказується, що президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підпишуть у Білому домі рамкову угоду, спрямовану на досягнення "конкретного шляху до миру" та вирішення давно назрілої проблеми транзиту.
Вірменія планує надати Сполученим Штатам ексклюзивні спеціальні права на розвиток на тривалий період транзитного коридору, який буде названо "Маршрут Трампа за міжнародний мир і процвітання"
Також зазначається, що крім того, лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документи з проханням про розпуск Мінської групи ОБСЄ, яку з моменту її створення в 1999 році очолювали Франція, росія та США з метою посередництва у конфлікті.
"Американські чиновники вважають, що мирна угода між Вірменією та Азербайджаном може спонукати до переговорів щодо приєднання Азербайджану до Авраамських угод - пакету домовленостей про нормалізацію відносин між Ізраїлем і чотирма мусульманськими країнами, укладених Трампом під час першої каденції", - пише видання.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі у п'ятницю, 8 серпня. Це буде спробою досягти угоди між двома країнами, які перебувають у багаторічному конфлікті.
