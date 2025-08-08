Премьер Армении прибыл в Белый дом, где ожидается подписание мирного соглашения с Азербайджаном

$41.460.15
19944 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 85210 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 93208 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 56311 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 114389 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 66998 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 49455 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 36754 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 96646 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25948 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
8 августа, 14:30
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину
16:08
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педали
17:02
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речь
17:21
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
8 августа, 14:38
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
8 августа, 14:30
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Сирил Рамафоса
Эдгарс Ринкевичс
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Молдова
Китай
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Forbes
Пистолет

Премьер Армении прибыл в Белый дом, где ожидается подписание мирного соглашения с Азербайджаном

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для участия в мирном саммите с Азербайджаном, организованном Трампом. Церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоится 8 августа.

Премьер Армении прибыл в Белый дом, где ожидается подписание мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для участия в мирном саммите с Азербайджаном, организованном Трампом 

- пишет издание.

Сообщается, что когда Трамп и Пашинян стояли рядом и пожимали друг другу руки, журналист выкрикнул вопрос о преследуемых христианах в Армении. Трамп не ответил на вопрос, а вместо этого сказал: "Большое вам спасибо".

Напомним

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа. Церемония состоится в Белом доме с участием лидеров обеих стран.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Белый дом
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан