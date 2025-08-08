Премьер Армении прибыл в Белый дом, где ожидается подписание мирного соглашения с Азербайджаном
Киев • УНН
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для участия в мирном саммите с Азербайджаном, организованном Трампом. Церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоится 8 августа.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для участия в мирном саммите с Азербайджаном, организованном Трампом
Сообщается, что когда Трамп и Пашинян стояли рядом и пожимали друг другу руки, журналист выкрикнул вопрос о преследуемых христианах в Армении. Трамп не ответил на вопрос, а вместо этого сказал: "Большое вам спасибо".
Напомним
Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа. Церемония состоится в Белом доме с участием лидеров обеих стран.