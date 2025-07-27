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Повстанці напали на церкву в Конго: загинули 38 людей

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

На сході Конго бойовики угруповання ADF, пов'язаного з "Ісламською державою", напали на церкву в місті Команда. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 38 людей.

Повстанці напали на церкву в Конго: загинули 38 людей

На сході Конго під час нічної меси в місті Команда бойовики угруповання ADF, пов’язаного з "Ісламською державою", атакували церкву. Озброєні автоматами та мачете, вони вбили щонайменше 38 людей. Про це пише УНН із посланням на Reuters.

Повстанці, яких підтримує Ісламська держава, вбили 38 людей у неділю внаслідок нападу на церкву на сході Конго

- повідомили представники міської влади.

Вважається, що напад на Команду, місто на північному сході Демократичної Республіки Конго, "був здійснений повстанцями ADF, озброєними вогнепальною зброєю та мачете", повідомили офіційні особи агентству Reuters.

Жан Като, чиновник міської адміністрації, повідомив, що віряни брали участь у нічній месі, коли повстанці увірвалися до церкви рано вранці в неділю.

Теракт у Дамаску: терорист-смертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві 22.06.25, 22:47 • 5170 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Reuters
Демократична Республіка Конго
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