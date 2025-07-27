Повстанці напали на церкву в Конго: загинули 38 людей

На сході Конго під час нічної меси в місті Команда бойовики угруповання ADF, пов’язаного з "Ісламською державою", атакували церкву. Озброєні автоматами та мачете, вони вбили щонайменше 38 людей. Про це пише УНН із посланням на Reuters.

Повстанці, яких підтримує Ісламська держава, вбили 38 людей у неділю внаслідок нападу на церкву на сході Конго