Теракт у Дамаску: терорист-смертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві

Внаслідок теракту смертника в християнській церкві в столиці Сирії Дамаску загинуло щонайменше 20 осіб, понад 50 дістали поранення. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на джерела в органах безпеки та МОЗ Сирії, передає УНН.

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За даними інформагенції, щонайменше 20 людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок підриву терориста-смертника в церкві Мар Еліас у районі Дуейла у столиці Сирії Дамаску.

Це був перший теракт у Дамаску з того часу, як у грудні Башар Асад був повалений ісламістськими повстанцями - йдеться у дописі Reuters.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що терорист-смертник був членом "Ісламської держави". Він увійшов до церкви, відкрив вогонь, а потім підірвав свій жилет з вибухівкою.

Джерело у сфері безпеки, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що в нападі брали участь двоє чоловіків, включаючи того, хто підірвав себе.

Нагадаємо

У неділю, 22 червня терорист-смертник здійснив вибух у переповненій церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску. За даними ЗМІ, терорист-смертник підірвав свій пояс з вибухівкою.