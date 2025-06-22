Терорист-смертник підірвав вибухівку всередині переповненої церкви в Сирії

За даними ЗМІ, терорист-смертник підірвав свій пояс з вибухівкою в церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску. Передає УНН із посиланням на RFI та Associated Press.

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У сирійській церкві Мар Ілліас в Дамаску у неділю, 22 червня, стався терористичний інцидент. Як передає АР із посиланням на державне телебачення та центр спостереження за війною, на околиці Дамаска терорист-смертник підірвав вибухівку прямо у переповненій церкві.

Терорист-смертник підірвав свій пояс з вибухівкою в церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску – повідомило державне телебачення

Додається, що сили безпеки Сирії оточили район.

Нагадаємо

Сирійське МВС затримало Васіма аль-Асада, двоюрідного брата поваленого президента Башара аль-Асада, якого вважають одним із найбільших наркоторговців та воєнних злочинців.

У відповідь на запуск двох ракет з Сирії, Ізраїль завдав артилерійських ударів по сирійських позиціях. Відповідальність за обстріл взяло на себе угруповання "Бригади мученика Мухаммеда Дейфа".