Терорист-смертник підірвав вибухівку всередині переповненої церкви в Сирії

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
16:24 • 13673 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
15:59 • 36510 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
15:12 • 40616 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 61454 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 156695 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 129084 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 237368 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 127789 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 139240 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 299949 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
90%
746мм
Популярнi новини
Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський22 червня, 09:02 • 35815 перегляди
Скандал у Конча-Заспі: санаторій «Жовтень» можуть віддати Кауфману - ЗМІ22 червня, 09:22 • 61059 перегляди
Фальшиве весілля у Діснейленді Парижа: британця заарештували за спробу "одружитися" з 9-річною українкою12:44 • 31986 перегляди
Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти13:42 • 119476 перегляди
Чернишов вдома: міністр національної єдності України заявив про своє повернення 15:39 • 24778 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 237368 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 299949 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 253431 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 183927 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 232968 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 62437 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 156695 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 66705 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 70316 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 76647 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

Терорист-смертник підірвав вибухівку всередині переповненої церкви в Сирії

Київ • УНН

 • 1760 перегляди

Терорист-смертник здійснив вибух у переповненій церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску. Сирійські сили безпеки оточили місце інциденту.

Терорист-смертник підірвав вибухівку всередині переповненої церкви в Сирії

За даними ЗМІ, терорист-смертник підірвав свій пояс з вибухівкою в церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску. Передає УНН із посиланням на RFI та Associated Press.

Деталі

У сирійській церкві Мар Ілліас в Дамаску у неділю, 22 червня, стався терористичний інцидент. Як передає АР із посиланням на державне телебачення та центр спостереження за війною, на околиці Дамаска терорист-смертник підірвав вибухівку прямо у переповненій церкві.

Терорист-смертник підірвав свій пояс з вибухівкою в церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску

– повідомило державне телебачення

Додається, що сили безпеки Сирії оточили район.

Нагадаємо

Сирійське МВС затримало Васіма аль-Асада, двоюрідного брата поваленого президента Башара аль-Асада, якого вважають одним із найбільших наркоторговців та воєнних злочинців. 

У відповідь на запуск двох ракет з Сирії, Ізраїль завдав артилерійських ударів по сирійських позиціях. Відповідальність за обстріл взяло на себе угруповання "Бригади мученика Мухаммеда Дейфа".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Дамаск
Башар аль-Асад
Сирія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9