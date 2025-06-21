У Сирії затримали двоюрідного брата Башара Асада

Міністерство внутрішніх справ Сирії оголосило, що у суботу, 21 червня, Головна розвідувальна служба у співпраці зі спецназом заарештувала Васіма аль-Асада, двоюрідного брата поваленого президента Башара аль-Асада, якого вважають одним із найбільших наркоторговців і воєнних злочинців проти сирійського народу. Про це повідомляє сирійський державний телеканал Al-Ikhbariyah Syria, пише УНН.

Деталі

У короткій заяві Міністерства внутрішніх справ йдеться: "У рамках ретельно спланованої операції Генеральна розвідка за співпраці з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ зуміла виманити злочинця Васіма Асада, одного з найвідоміших наркоторговців, причетного до численних злочинів за часів панування поваленого режиму".

У міністерстві уточнили, що "операцію провела одна з команд спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ, яка успішно влаштувала засідку і заарештувала злочинця".

Зазначається, що цей крок відображає прагнення міністерства боротися зі злочинністю та встановлювати справедливість.

У заяві міністерства не повідомляється, де саме було заарештовано Васіма, однак за повідомленнями ЗМІ, засідку влаштували в районі Талькалах у західній частині провінції Хомс, поблизу сирійсько-ліванського кордону.

Доповнення

Після початку революції Васім створив місцеве збройне угруповання, що воювало на боці поваленого режиму в Дамаску. Він став відомим завдяки відео, де захищав владу і хизувався розкішним способом життя та дорогими автомобілями.

Із 2018 року Васім Асад публікував фотографії спільних візитів з відомим ліванським наркоторговцем Нохом Зуайтером.

У 2023 році Міністерство фінансів США внесло Васіма, двоюрідного брата поваленого диктатора, разом із Нохом Зуайтером до списку санкцій за підтримку режиму через виробництво та контрабанду каптагону.

Того ж року Європейський Союз також запровадив санкції проти двох двоюрідних братів Башара Асада за звинуваченням у контрабанді каптагону, серед них і Васім, син Бадіа Асада.

Сирія вперше за 14 років відновила міжнародні перекази через SWIFT