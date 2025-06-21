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В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Сирийское МВД задержало Васима аль-Асада, двоюродного брата свергнутого президента Башара аль-Асада, которого считают одним из крупнейших наркоторговцев и военных преступников. Его обвиняют в причастности к наркоторговле и поддержке режима, что привело к санкциям со стороны США и ЕС.

В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Министерство внутренних дел Сирии объявило, что в субботу, 21 июня, Главная разведывательная служба в сотрудничестве со спецназом арестовала Васима аль-Асада, двоюродного брата свергнутого президента Башара аль-Асада, которого считают одним из крупнейших наркоторговцев и военных преступников против сирийского народа. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariyah Syria, пишет УНН.

Детали

В кратком заявлении Министерства внутренних дел говорится: "В рамках тщательно спланированной операции Генеральная разведка при сотрудничестве с соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел сумела выманить преступника Васима Асада, одного из самых известных наркоторговцев, причастного к многочисленным преступлениям во времена господства свергнутого режима".

В министерстве уточнили, что "операцию провела одна из команд специального назначения Министерства внутренних дел, которая успешно устроила засаду и арестовала преступника".

Отмечается, что этот шаг отражает стремление министерства бороться с преступностью и устанавливать справедливость.

В заявлении министерства не сообщается, где именно был арестован Васим, однако по сообщениям СМИ, засада была устроена в районе Талькалах в западной части провинции Хомс, вблизи сирийско-ливанской границы.

Дополнение

После начала революции Васим создал местную вооруженную группировку, воевавшую на стороне свергнутого режима в Дамаске. Он стал известен благодаря видео, где защищал власть и хвастался роскошным образом жизни и дорогими автомобилями.

С 2018 года Васим Асад публиковал фотографии совместных визитов с известным ливанским наркоторговцем Нохом Зуайтером.

В 2023 году Министерство финансов США внесло Васима, двоюродного брата свергнутого диктатора, вместе с Нохом Зуайтером в список санкций за поддержку режима через производство и контрабанду каптагона.

В том же году Европейский Союз также ввел санкции против двух двоюродных братьев Башара Асада по обвинению в контрабанде каптагона, среди них и Васим, сын Бадиа Асада.

Сирия впервые за 14 лет возобновила международные переводы через SWIFT19.06.25, 16:40 • 2540 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Ливан
Дамаск
Башар Асад
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