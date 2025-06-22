Террорист-смертник взорвал взрывчатку внутри переполненной церкви в Сирии
Киев • УНН
Террорист-смертник совершил взрыв в переполненной церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске. Сирийские силы безопасности оцепили место инцидента.
По данным СМИ, террорист-смертник взорвал свой пояс со взрывчаткой в церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске. Передает УНН со ссылкой на RFI и Associated Press.
Детали
В сирийской церкви Мар Илияс в Дамаске в воскресенье, 22 июня, произошел террористический инцидент. Как передает АР со ссылкой на государственное телевидение и центр наблюдения за войной, на окраине Дамаска террорист-смертник взорвал взрывчатку прямо в переполненной церкви.
Террорист-смертник взорвал свой пояс со взрывчаткой в церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске
Добавляется, что силы безопасности Сирии оцепили район.
Напомним
Сирийское МВД задержало Васима аль-Асада, двоюродного брата свергнутого президента Башара аль-Асада, которого считают одним из крупнейших наркоторговцев и военных преступников.
В ответ на запуск двух ракет из Сирии, Израиль нанес артиллерийские удары по сирийским позициям. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Бригады мученика Мухаммеда Дейфа".