Террорист-смертник взорвал взрывчатку внутри переполненной церкви в Сирии

По данным СМИ, террорист-смертник взорвал свой пояс со взрывчаткой в церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске. Передает УНН со ссылкой на RFI и Associated Press.

Детали

В сирийской церкви Мар Илияс в Дамаске в воскресенье, 22 июня, произошел террористический инцидент. Как передает АР со ссылкой на государственное телевидение и центр наблюдения за войной, на окраине Дамаска террорист-смертник взорвал взрывчатку прямо в переполненной церкви.

Террорист-смертник взорвал свой пояс со взрывчаткой в церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске – сообщило государственное телевидение

Добавляется, что силы безопасности Сирии оцепили район.

Напомним

Сирийское МВД задержало Васима аль-Асада, двоюродного брата свергнутого президента Башара аль-Асада, которого считают одним из крупнейших наркоторговцев и военных преступников.

В ответ на запуск двух ракет из Сирии, Израиль нанес артиллерийские удары по сирийским позициям. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Бригады мученика Мухаммеда Дейфа".