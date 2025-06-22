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Теракт в Дамаске: террорист-смертник убил по меньшей мере 20 человек в христианской церкви

Киев • УНН

 • 938 просмотра

В результате теракта смертника в церкви Мар Элиас в Дамаске погибли по меньшей мере 20 человек и более 50 получили ранения. Террорист-смертник, член "Исламского государства", открыл огонь и подорвал взрывчатку.

Теракт в Дамаске: террорист-смертник убил по меньшей мере 20 человек в христианской церкви

В результате теракта террориста-смертника в христианской церкви в столице Сирии Дамаске погибли по меньшей мере 20 человек, более 50 получили ранения. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и Минздраве Сирии, передает УНН.

Детали

По данным информагентства, по меньшей мере 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате подрыва террориста-смертника в церкви Мар Элиас в районе Дуэйла в столице Сирии Дамаске.

Это был первый теракт в Дамаске с тех пор, как в декабре Башар Асад был свергнут исламистскими повстанцами

- говорится в сообщении Reuters.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что террорист-смертник был членом "Исламского государства". Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем взорвал свой жилет со взрывчаткой.

Источник в сфере безопасности, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в нападении участвовали двое мужчин, включая того, кто подорвал себя.

Напомним

В воскресенье, 22 июня террорист-смертник совершил взрыв в переполненной церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске. По данным СМИ, террорист-смертник подорвал свой пояс со взрывчаткой.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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