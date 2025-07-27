Повстанцы напали на церковь в Конго: погибли 38 человек

На востоке Конго во время ночной мессы в городе Команда боевики группировки ADF, связанной с "Исламским государством", атаковали церковь. Вооруженные автоматами и мачете, они убили по меньшей мере 38 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Повстанцы, которых поддерживает Исламское государство, убили 38 человек в воскресенье в результате нападения на церковь на востоке Конго - сообщили представители городской власти.

Считается, что нападение на Команду, город на северо-востоке Демократической Республики Конго, "было совершено повстанцами ADF, вооруженными огнестрельным оружием и мачете", сообщили официальные лица агентству Reuters.

Жан Като, чиновник городской администрации, сообщил, что верующие участвовали в ночной мессе, когда повстанцы ворвались в церковь рано утром в воскресенье.

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