Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова переконана, що Трамп діятиме з позиції сили під час переговорів з путіним. Вона впевнена, що тиск США, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції переконають путіна, що настав час "нарешті припинити свою агресію".