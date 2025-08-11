Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова
Київ • УНН
Посол України в США Оксана Маркарова переконана, що Трамп діятиме з позиції сили під час переговорів з путіним. Вона впевнена, що тиск США, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції переконають путіна, що настав час "нарешті припинити свою агресію".
Під час майбутніх переговорів із російським диктатором володимиром путіним президент США Дональд Трамп діятиме "з позиції сили". Таке переконання в інтерв'ю CBS News висловила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, повідомляє УНН.
Деталі
Вона нагадала, що саме путін розпочав війну у 2014 році, продовжив повномасштабним вторгненням у 2022 році, "і це громадяни України, українські міста, українські захисники на передовій, українські діти страждають щодня".
Тож так, ми хочемо, щоб путін зупинився, і ми справді сподіваємося, що цей тиск президента Трампа, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції, які вже запроваджені проти тих, хто допомагає росії, переконають президента путіна, що настав час нарешті припинити свою агресію
За її словами, лінія фронту на сході та півдні України – це лінія фронту між злом і добром.
"Питання в тому, де вона пройде. На нашій території? Чи буде вона на наших кордонах? Чи буде вона в Європі та скрізь, де це вплине на Європу, США та інші країни. Тож, знаєте, нам просто потрібно – справа не лише в землі. Справа в принципах та цінностях. І судячи з нещодавніх рішень, ... я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, миру через силу, і це дозволить нам разом знайти рішення, щоб зупинити агресію росії", - резюмувала Маркарова.
Нагадаємо
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що закінчення російсько-української війни передбачатиме обмін територіями.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що бажання росіян розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, "поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі".
