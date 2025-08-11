Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 серпня, 08:18 • 21085 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 74613 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 149867 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 114312 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 285761 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 160023 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 346002 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 313631 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107597 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150199 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5м/с
85%
751мм
Популярнi новини
ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас10 серпня, 17:27 • 4092 перегляди
Припинення війни рф і України передбачає обмін територіями - ГремVideo10 серпня, 17:50 • 3054 перегляди
Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 19 осібPhoto10 серпня, 18:25 • 5122 перегляди
Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде10 серпня, 19:08 • 6070 перегляди
Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки рф - ЗМІ10 серпня, 20:37 • 4236 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 345998 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 222996 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 313629 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 324707 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 224766 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ільхам Алієв
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Аляска
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 57610 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 149864 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 324707 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 230979 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 240184 перегляди
Актуальне
The New York Times
The Times
Економіст (журнал)
Fox News
Вашингтон пост

Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Посол України в США Оксана Маркарова переконана, що Трамп діятиме з позиції сили під час переговорів з путіним. Вона впевнена, що тиск США, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції переконають путіна, що настав час "нарешті припинити свою агресію".

Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова

Під час майбутніх переговорів із російським диктатором володимиром путіним президент США Дональд Трамп діятиме "з позиції сили". Таке переконання в інтерв'ю CBS News висловила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, повідомляє УНН.

Деталі

Вона нагадала, що саме путін розпочав війну у 2014 році, продовжив повномасштабним вторгненням у 2022 році, "і це громадяни України, українські міста, українські захисники на передовій, українські діти страждають щодня".

Тож так, ми хочемо, щоб путін зупинився, і ми справді сподіваємося, що цей тиск президента Трампа, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції, які вже запроваджені проти тих, хто допомагає росії, переконають президента путіна, що настав час нарешті припинити свою агресію

- сказала дипломатка.

За її словами, лінія фронту на сході та півдні України – це лінія фронту між злом і добром.

"Питання в тому, де вона пройде. На нашій території? Чи буде вона на наших кордонах? Чи буде вона в Європі та скрізь, де це вплине на Європу, США та інші країни. Тож, знаєте, нам просто потрібно – справа не лише в землі. Справа в принципах та цінностях. І судячи з нещодавніх рішень, ... я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, миру через силу, і це дозволить нам разом знайти рішення, щоб зупинити агресію росії", - резюмувала Маркарова.

Нагадаємо

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що закінчення російсько-української війни передбачатиме обмін територіями.  

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що бажання росіян розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, "поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі".

Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією09.08.25, 00:10 • 26694 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Оксана Маркарова
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна