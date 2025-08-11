$41.460.00
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 74643 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 149880 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 114322 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 285770 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 160025 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 346011 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 313637 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107597 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150199 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Посол Украины в США Оксана Маркарова убеждена, что Трамп будет действовать с позиции силы во время переговоров с Путиным. Она уверена, что давление США, пакеты санкций, которые находятся на столе, и вторичные санкции убедят Путина, что пришло время "наконец прекратить свою агрессию".

Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова

Во время предстоящих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп будет действовать "с позиции силы". Такое убеждение в интервью CBS News высказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова, сообщает УНН.

Детали

Она напомнила, что именно Путин начал войну в 2014 году, продолжил полномасштабным вторжением в 2022 году, "и это граждане Украины, украинские города, украинские защитники на передовой, украинские дети страдают каждый день".

Так что да, мы хотим, чтобы Путин остановился, и мы действительно надеемся, что это давление президента Трампа, пакеты санкций, которые находятся на столе, и вторичные санкции, которые уже введены против тех, кто помогает России, убедят президента Путина, что пришло время наконец прекратить свою агрессию

- сказала дипломат.

По ее словам, линия фронта на востоке и юге Украины – это линия фронта между злом и добром.

"Вопрос в том, где она пройдет. На нашей территории? Будет ли она на наших границах? Будет ли она в Европе и везде, где это повлияет на Европу, США и другие страны. Так что, знаете, нам просто нужно – дело не только в земле. Дело в принципах и ценностях. И судя по недавним решениям, ... я уверена, что США будут действовать с позиции силы, мира через силу, и это позволит нам вместе найти решение, чтобы остановить агрессию России", - резюмировала Маркарова.

Напомним

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что желание россиян распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, "пока украинцы стоят плечом к плечу, помогают армии, помогают государству".

Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией09.08.25, 00:10 • 26694 просмотра

Вадим Хлюдзинский

