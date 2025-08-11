Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова

Во время предстоящих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп будет действовать "с позиции силы". Такое убеждение в интервью CBS News высказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова, сообщает УНН.

Детали

Она напомнила, что именно Путин начал войну в 2014 году, продолжил полномасштабным вторжением в 2022 году, "и это граждане Украины, украинские города, украинские защитники на передовой, украинские дети страдают каждый день".

Так что да, мы хотим, чтобы Путин остановился, и мы действительно надеемся, что это давление президента Трампа, пакеты санкций, которые находятся на столе, и вторичные санкции, которые уже введены против тех, кто помогает России, убедят президента Путина, что пришло время наконец прекратить свою агрессию - сказала дипломат.

По ее словам, линия фронта на востоке и юге Украины – это линия фронта между злом и добром.

"Вопрос в том, где она пройдет. На нашей территории? Будет ли она на наших границах? Будет ли она в Европе и везде, где это повлияет на Европу, США и другие страны. Так что, знаете, нам просто нужно – дело не только в земле. Дело в принципах и ценностях. И судя по недавним решениям, ... я уверена, что США будут действовать с позиции силы, мира через силу, и это позволит нам вместе найти решение, чтобы остановить агрессию России", - резюмировала Маркарова.

Напомним

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что желание россиян распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, "пока украинцы стоят плечом к плечу, помогают армии, помогают государству".

Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией