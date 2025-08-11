Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира «больше всего на свете» — экс-советник президента США
Киев • УНН
Джон Болтон утверждает, что Трамп «больше всего на свете» хочет Нобелевскую премию мира. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выдвинуть его кандидатуру.
Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон говорит, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху среди тех, кто предложит кандидатуру нынешнего президента-республиканца на эту премию.
Передает УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что нынешний президент США "больше всего на свете хочет получить Нобелевскую премию мира".
Обсуждая недавние шаги Белого дома во внешней политике, Болтон - известный критик внешнеполитических решений президента Трампа - отметил, что не верит в существенное изменение ситуации, несмотря на проведение соглашений между Азербайджаном и Арменией, а также между Конго и Руандой.
Кроме того, Болтон отметил, что "путь к сердцу" Трампа "открыли" такие лидеры, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Этот путь будет заключаться в том, чтобы предложить кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира.
Я думаю, что Трамп четко дал понять, что он хочет Нобелевской премии мира больше всего, и путь к его сердцу, как обнаружил руководитель аппарата Пакистана [Асим] Мунир, Биби Нетаньяху, предложил выдвинуть его
Напомним
В июле УНН передавал, что Дональд Трамп заявил о напряженных отношениях с путиным и Нетаньяху, и это - мешает президенту США получить Нобелевскую премию мира.
Президенты Армении и Азербайджана заключили мирное соглашение при посредничестве США.
На востоке Конго боевики группировки ADF, связанной с "Исламским государством", напали на церковь в городе Команда.
Посол Украины в США Оксана Маркарова убеждена, что Трамп будет действовать с позиции силы во время переговоров с путиным.