Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за окончание войны (видео)

Украина готова номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот закончит войну, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможной номинации президента США корреспонденту DW, передает УНН.

Детали

"Трамп имеет шанс закончить эту войну, и если он ее закончит - абсолютно уверен, все украинцы будут делать это с удовольствием. Потому что эта миссия - unbelievable, закончить ее", - сказал президент Украины, возвращавшийся после разговора с Трампом.

Как пишет DW, сам Дональд Трамп на аналогичный вопрос корреспондента ответил двумя словами: "Why not?" ("Почему нет?").

Напомним

Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон говорит, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху среди тех, кто предложит кандидатуру нынешнего президента-республиканца на эту премию.

Камбоджа планирует выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это связано с его ролью в прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей, что привело к прекращению огня.

Член Палаты представителей Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Трамп, по словам Картера, сыграл ключевую роль в достижении перемирия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

Бывший министр обороны Алексей Резников считает, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине ради Нобелевской премии мира. Трамп позиционирует себя как посредник, не принимая ни одной из сторон, и испытывает различные методы для достижения переговоров.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что политика умиротворения не приблизит президента США Дональда Трампа к Нобелевской премии мира.