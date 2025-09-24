Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за окончание войны (видео)
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот закончит войну. Трамп на аналогичный вопрос ответил: "Почему нет?".
Детали
"Трамп имеет шанс закончить эту войну, и если он ее закончит - абсолютно уверен, все украинцы будут делать это с удовольствием. Потому что эта миссия - unbelievable, закончить ее", - сказал президент Украины, возвращавшийся после разговора с Трампом.
Как пишет DW, сам Дональд Трамп на аналогичный вопрос корреспондента ответил двумя словами: "Why not?" ("Почему нет?").
Напомним
Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон говорит, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху среди тех, кто предложит кандидатуру нынешнего президента-республиканца на эту премию.
Камбоджа планирует выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это связано с его ролью в прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей, что привело к прекращению огня.
Член Палаты представителей Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Трамп, по словам Картера, сыграл ключевую роль в достижении перемирия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.
Бывший министр обороны Алексей Резников считает, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине ради Нобелевской премии мира. Трамп позиционирует себя как посредник, не принимая ни одной из сторон, и испытывает различные методы для достижения переговоров.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что политика умиротворения не приблизит президента США Дональда Трампа к Нобелевской премии мира.