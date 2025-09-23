Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Очільник Білого дому Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою, пише УНН.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп тепер довіряє більше йому, ніж російському диктатору володимиру путіну.