Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Зеленський також зазначив, що Трамп тепер довіряє йому більше, ніж путіну.
Очільник Білого дому Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою, пише УНН.
Після завершення війни Дональд Трамп забезпечить Україні гарантії безпеки
Доповнення
Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп тепер довіряє більше йому, ніж російському диктатору володимиру путіну.
Поступово він зрозумів, що путін ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами, це вже інша інформація