Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны. Зеленский также отметил, что Трамп теперь доверяет ему больше, чем путину.
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп теперь доверяет ему больше, чем российскому диктатору владимиру путину.
Постепенно он понял, что путин делился какой-то информацией, которая была далека от правды на поле боя. Теперь он доверяет гораздо больше мне, потому что информация, которой владеет моя разведка, которой мы делимся с нашими партнерами, это уже другая информация