Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны – Зеленский

Глава Белого дома Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой, пишет УНН.

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп теперь доверяет ему больше, чем российскому диктатору владимиру путину.