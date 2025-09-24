Необходимы глобальные правила по применению ИИ в различных типах вооружений - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН заявил о необходимости глобальных правил по применению искусственного интеллекта в различных типах вооружений. Он подчеркнул, что этот вопрос является таким же срочным, как и борьба с распространением ядерного оружия.
Нам нужны глобальные правила относительно того, где может применяться искусственный интеллект в различных типах вооружений
Глава государства также подчеркнул, что решение этого вопроса так же насущно, как и борьба с распространением ядерного оружия.
Это так же срочно, как и остановка распространения ядерного оружия. Надо восстановить международное сотрудничество
Дополнение
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что глобальная безопасность в ближайшие десятилетия будет формироваться под влиянием новых союзов, технологий и устойчивости обществ. Он выделил ключевые тенденции, которые уже проявились в войне России против Украины и конфликтах на Ближнем Востоке, и которые будут определять характер будущих глобальных конфликтов.
Президент США Дональд Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического оружия навсегда. Также он заявил, что искусственный интеллект может быть огромной угрозой.