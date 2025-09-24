$41.380.00
Эксклюзив
13:04 • 3232 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 9934 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 12405 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 20960 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 15438 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 26795 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17158 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17779 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14854 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27302 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Эксклюзивы
Необходимы глобальные правила по применению ИИ в различных типах вооружений - Зеленский

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН заявил о необходимости глобальных правил по применению искусственного интеллекта в различных типах вооружений. Он подчеркнул, что этот вопрос является таким же срочным, как и борьба с распространением ядерного оружия.

Необходимы глобальные правила по применению ИИ в различных типах вооружений - Зеленский

Необходимы глобальные правила, которые будут регулировать использование искусственного интеллекта в различных типах вооружений. Об этом во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Нам нужны глобальные правила относительно того, где может применяться искусственный интеллект в различных типах вооружений 

- отметил Президент Украины.

Глава государства также подчеркнул, что решение этого вопроса так же насущно, как и борьба с распространением ядерного оружия.

Это так же срочно, как и остановка распространения ядерного оружия. Надо восстановить международное сотрудничество 

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что глобальная безопасность в ближайшие десятилетия будет формироваться под влиянием новых союзов, технологий и устойчивости обществ. Он выделил ключевые тенденции, которые уже проявились в войне России против Украины и конфликтах на Ближнем Востоке, и которые будут определять характер будущих глобальных конфликтов.

Президент США Дональд Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического оружия навсегда. Также он заявил, что искусственный интеллект может быть огромной угрозой.

Павел Зинченко

