Ексклюзив
13:28 • 6238 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 20176 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 16428 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 43556 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 36417 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 35455 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 49073 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49216 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 45017 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70057 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Трамп закликав всі країни припинити розробку біологічної зброї

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Президент США Дональд Трамп на 80-й сесії Генасамблеї ООН закликав країни припинити розробку біологічної зброї назавжди. Він також заявив, що штучний інтелект може становити величезну загрозу, якщо йому не приділяти належної уваги.

Трамп закликав всі країни припинити розробку біологічної зброї

Президент США Дональд Трамп закликав всі країни припинити розробку біологічної зброї назавжди. Також він заявив, що штучний інтелект може бути величезною загрозою. Про це він сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Прагнучи зменшити загрозу небезпечної зброї, закликаю всі країни припинити розробку біологічної зброї назавжди. Біологічна зброя жахлива, а ядерна ще гірша. Ми хочемо припинити розробку ядерної зброї…Якщо колись використаємо, світ буквально може прийти до кінця…Я знову оголошую, що наша країна очолюватиме роботу по  досягненні угоди про запобігання розвиту біологічної зброї. Також сподіваюсь на конструктивну роль ООН 

- сказав Трамп.

Також президент США заявив, що штучний інтелект може бути величезною загрозою.

Також знаємо, що штучний інтелект, з погляду одних людей є величезним благом, але може бути величезною загрозою, якщо цьому не присвятити належної уваги. По суті у нас з'являються нові проблеми, які доведеться вирішувати також. Криза не контрольованої міграції це також ще один напрямок 

- заявив Трамп.

Трамп: миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя15.06.25, 02:50 • 5084 перегляди

Доповнення

Axios у травні повідомляло, що США витратять понад 1 трлн на ядерну зброю, скоротивши витрати на інші програми.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки