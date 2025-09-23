Президент США Дональд Трамп закликав всі країни припинити розробку біологічної зброї назавжди. Також він заявив, що штучний інтелект може бути величезною загрозою. Про це він сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Прагнучи зменшити загрозу небезпечної зброї, закликаю всі країни припинити розробку біологічної зброї назавжди. Біологічна зброя жахлива, а ядерна ще гірша. Ми хочемо припинити розробку ядерної зброї…Якщо колись використаємо, світ буквально може прийти до кінця…Я знову оголошую, що наша країна очолюватиме роботу по досягненні угоди про запобігання розвиту біологічної зброї. Також сподіваюсь на конструктивну роль ООН

Також президент США заявив, що штучний інтелект може бути величезною загрозою.

Також знаємо, що штучний інтелект, з погляду одних людей є величезним благом, але може бути величезною загрозою, якщо цьому не присвятити належної уваги. По суті у нас з'являються нові проблеми, які доведеться вирішувати також. Криза не контрольованої міграції це також ще один напрямок