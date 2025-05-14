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США витратять понад 1 трлн на ядерну зброю, скоротивши витрати на інші програми - ЗМІ

Київ • УНН

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США витратять понад трильйона доларів на модернізацію ядерного арсеналу протягом наступного десятиліття. Це призведе до скорочення витрат на інші важливі програми.

США витратять понад 1 трлн на ядерну зброю, скоротивши витрати на інші програми - ЗМІ

Протягом наступного десятиліття експлуатація, обслуговування та модернізація американського ядерного арсеналу коштуватиме Сполученим Штатам майже один трильйон доларів. На рік це приблизно 95 мільярдів доларів – більше, ніж витрачається на багато федеральних агентств. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Ця вражаюча оцінка Бюджетного управління Конгресу є чудовою нагодою для критиків, які стверджують, що Вашингтон витрачає кошти наосліп або що частини тріади є рудиментарними.

За кілька бурхливих днів для світу, який спостерігає за ядерною зброєю, - включаючи зіткнення між Індією та Пакистаном та заяви ВПС США про необхідність нових шахт для своїх вже перевищених бюджетом ракет Sentinel - цифри в доларах вражають.

Величезні витрати, зазначені в цьому звіті, не були передбачені на початку програми модернізації ядерної зброї. Повернення до "героїчного способу виробництва" ядерної зброї не буде. Навіть якби Конгрес витратив ще 100 чи 200 мільярдів доларів на ядерну зброю, система, яка її виробляє, не "взялася б за завдання" роками, якщо взагалі

- сказав директор Дослідницької групи Лос-Аламоса Грег Мелло. Ця группа контролює об'єкти та діяльність Національної адміністрації ядерної безпеки.

Програми ядерних закупівель становлять майже 12% запланованих витрат Міністерства оборони на закупівлі протягом наступного десятиліття. Це означає, що Міністерству оборони доведеться зробити "важкий вибір щодо того, які програми слід продовжувати".

Виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями Деріл Кімбалл у статті цього місяця заявив, що "стрімке зростання" цін відтягує ресурси від "інших, більш нагальних людських потреб та пріоритетів національної безпеки".

Доповнення

Іран висунув ідею створення міжнародного ядерного консорціуму за участю арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимозі США повністю згорнути ядерну програму.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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