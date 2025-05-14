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США потратят более 1 трлн на ядерное оружие, сократив расходы на другие программы - СМИ

Киев • УНН

 • 318 просмотра

США потратят более триллиона долларов на модернизацию ядерного арсенала в течение следующего десятилетия. Это приведет к сокращению расходов на другие важные программы.

США потратят более 1 трлн на ядерное оружие, сократив расходы на другие программы - СМИ

В течение следующего десятилетия эксплуатация, обслуживание и модернизация американского ядерного арсенала обойдется Соединенным Штатам почти в один триллион долларов. В год это примерно 95 миллиардов долларов – больше, чем тратится на многие федеральные агентства. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Эта впечатляющая оценка Бюджетного управления Конгресса является прекрасной возможностью для критиков, утверждающих, что Вашингтон тратит средства вслепую или что части триады являются рудиментарными.

За несколько бурных дней для мира, наблюдающего за ядерным оружием, - включая столкновение между Индией и Пакистаном и заявления ВВС США о необходимости новых шахт для своих уже превышенных бюджетом ракет Sentinel - цифры в долларах поражают.

Огромные расходы, указанные в этом отчете, не были предусмотрены в начале программы модернизации ядерного оружия. Возврата к "героическому способу производства" ядерного оружия не будет. Даже если бы Конгресс потратил еще 100 или 200 миллиардов долларов на ядерное оружие, система, которая его производит, не "взялась бы за задачу" годами, если вообще

- сказал директор Исследовательской группы Лос-Аламоса Грег Мелло. Эта группа контролирует объекты и деятельность Национальной администрации ядерной безопасности.

Программы ядерных закупок составляют около 12% запланированных расходов Министерства обороны на закупки в течение следующего десятилетия. Это означает, что Министерству обороны придется сделать "трудный выбор относительно того, какие программы следует продолжать".

Исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями Дерил Кимбалл в статье этого месяца заявил, что "стремительный рост" цен оттягивает ресурсы от "других, более насущных человеческих нужд и приоритетов национальной безопасности".

Дополнение

Иран выдвинул идею создания международного ядерного консорциума с участием арабских стран региона и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию США полностью свернуть ядерную программу.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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