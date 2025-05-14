Іран запропонував США і арабським країнам створити спільне ядерне підприємство - NYT

Іран висунув ідею створення міжнародного ядерного консорціуму за участю арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимозі США повністю згорнути ядерну програму. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

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За інформацією, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запропонував цю ідею американському спецпредставнику Стіву Віткоффу під час прямих й непрямих переговорів в Омані.

У вівторок кілька іранських ЗМІ опублікували на перших шпальтах повідомлення про "новий план Ірану на столі переговорів". Одним із таких видань була газета Farhikhtegan, яка пов'язана з Корпусом вартових ісламської революції. Вона порушила питання про те, чи була ця пропозиція "послугою або зрадою".

Повідомляється, представник Віткоффа Едді Васкес у вівторок спростував, що ця пропозиція була на переговорах.

Твердження неназваних джерел про те, що ідея спільного підприємства зі збагачення урану була частиною останнього раунду переговорів з Іраном в Омані, абсолютно не відповідає дійсності. Це ніколи не піднімалося і не обговорювалося - сказав він.

Наразі не зрозуміло, як пише ЗМІ, наскільки здійсненним може бути регіональне ядерне підприємство, якщо в ньому братимуть участь Іран і два його найбільших конкуренти — Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

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Іран і США не мають дипломатичних відносин уже 45 років, і приватні американські компанії також можуть не захотіти інвестувати в ядерні реактори Ірану.

Трамп, який перебував із візитом у Саудівській Аравії у вівторок, розкритикував Іран за його підтримку маріонеткових угруповань бойовиків на Близькому Сході, але заявив, що дипломатичне врегулювання конфлікту з Іраном зробить регіон безпечнішим.

Я хочу укласти угоду з Іраном. Якщо я зможу укласти угоду з Іраном, я буду дуже щасливий, якщо ми зробимо ваш регіон і світ безпечнішим місцем - сказав Трамп.

Але, за його словами, іранським лідерам необхідно ухвалити рішення якнайшвидше, інакше вони зіштовхнуться з іще більшим економічним тиском санкцій.

Зараз саме час для них зробити вибір. У нас не так багато часу, щоб чекати - сказав він.

За словами чотирьох іранських офіційних осіб і повідомлень ЗМІ, пропозиція Ірану має на увазі створення ядерного консорціуму з трьох країн, у рамках якого Іран збагачуватиме уран до рівня, нижчого за необхідний для ядерної зброї, а потім відправлятиме його в інші арабські країни для цивільного використання.

Угода, яка дозволила б Ірану збагачувати уран до 3,67%, мала б схожість з ядерною угодою 2015 року між Іраном і світовими державами. Але основною відмінністю була б присутність на місці представників інших країн - можливо, навіть Сполучених Штатів - для забезпечення додаткового рівня нагляду та участі.

Чотири іранські чиновники заявили, що на відміну від ядерної угоди 2015 року, яка мала термін дії 15 років, план спільного підприємства буде постійним. Це дозволило б Трампу, який вивів США з цієї угоди, стверджувати, що він отримав від Ірану значно більше, ніж президент Барак Обама.

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Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаіді написав у своєму повідомленні в соціальних мережах, що на переговорах у неділю було висловлено "корисні та оригінальні ідеї, які відображають спільне бажання досягти гідної угоди".

Сейєд Хоссейн Мусавіан, колишній іранський дипломат, писав про ідею регіонального ядерного консорціуму 2023 року в статті в Bulletin of the Atomic Scientists. В інтерв'ю Мусавіан сказав, що якщо пропозицію буде реалізовано, вона вирішить кілька проблем Америки. Вона усуне безпосередню загрозу ядерної програми Ірану, скоротивши його потужності зі збагачення і запаси.

Він сказав, що це також вирішить довгострокові проблеми Ірану, який може змінити курс, як це сталося за рік після того, як пан Трамп вийшов з ядерної угоди у 2018 році.

Якщо Трамп оголосить про регіональну ядерну угоду, це буде великою перемогою. Це усуне безпосередню і майбутню загрозу з боку Ірану, стримає амбіції зі збагачення в регіоні і принесе нові угоди для американців - сказав Мусавіан.

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