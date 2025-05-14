Іран запропонував США і арабським країнам створити спільне ядерне підприємство - NYT

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам
Ексклюзив
07:33 • 8372 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
07:17 • 18488 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

05:56 • 16282 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

05:00 • 27280 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

04:00 • 83313 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

13 травня, 21:24 • 45196 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 128091 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 85718 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
13 травня, 11:29 • 93933 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 87410 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.6м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Орбан звинуватив Україну у проведенні розвідувальної операції проти Угорщини

14 травня, 02:02 • 45985 перегляди

Економіка росії в гіршому стані, ніж звітує москва - Reuters

14 травня, 02:36 • 45882 перегляди

Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі

02:58 • 22099 перегляди

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

04:19 • 36460 перегляди

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

05:20 • 27892 перегляди
Публікації

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 12122 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

04:00 • 83346 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 16:08 • 128114 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

13 травня, 15:04 • 98940 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 08:36 • 195592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Польща

Київ

Реклама
УНН Lite

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

06:55 • 12704 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 42655 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 102223 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 100644 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 100567 перегляди
Актуальне

Dassault Rafale

Tesla Model Y

9K720 Iskander

«Калібр» (сімейство ракет)

MIM-104 Patriot

Іран запропонував США і арабським країнам створити спільне ядерне підприємство - NYT

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Іран висунув ідею створення міжнародного ядерного консорціуму за участю арабських країн та інвестицій США. Ця пропозиція є альтернативою вимозі США повністю згорнути ядерну програму.

Іран запропонував США і арабським країнам створити спільне ядерне підприємство - NYT

Іран висунув ідею створення міжнародного ядерного консорціуму за участю арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимозі США повністю згорнути ядерну програму. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

За інформацією, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запропонував цю ідею американському спецпредставнику Стіву Віткоффу під час прямих й непрямих переговорів в Омані. 

У вівторок кілька іранських ЗМІ опублікували на перших шпальтах повідомлення про "новий план Ірану на столі переговорів". Одним із таких видань була газета Farhikhtegan, яка пов'язана з Корпусом вартових ісламської революції. Вона порушила питання про те, чи була ця пропозиція "послугою або зрадою".

Повідомляється, представник Віткоффа Едді Васкес у вівторок спростував, що ця пропозиція була на переговорах. 

Твердження неназваних джерел про те, що ідея спільного підприємства зі збагачення урану була частиною останнього раунду переговорів з Іраном в Омані, абсолютно не відповідає дійсності. Це ніколи не піднімалося і не обговорювалося

 - сказав він.

Наразі не зрозуміло, як пише ЗМІ, наскільки здійсненним може бути регіональне ядерне підприємство, якщо в ньому братимуть участь Іран і два його найбільших конкуренти — Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Іран планує передати росії пускові установки для балістичних ракет - Reuters10.05.25, 02:51 • 3819 переглядiв

Іран і США не мають дипломатичних відносин уже 45 років, і приватні американські компанії також можуть не захотіти інвестувати в ядерні реактори Ірану.

Трамп, який перебував із візитом у Саудівській Аравії у вівторок, розкритикував Іран за його підтримку маріонеткових угруповань бойовиків на Близькому Сході, але заявив, що дипломатичне врегулювання конфлікту з Іраном зробить регіон безпечнішим.

Я хочу укласти угоду з Іраном. Якщо я зможу укласти угоду з Іраном, я буду дуже щасливий, якщо ми зробимо ваш регіон і світ безпечнішим місцем

- сказав Трамп.

Але, за його словами, іранським лідерам необхідно ухвалити рішення якнайшвидше, інакше вони зіштовхнуться з іще більшим економічним тиском санкцій.

Зараз саме час для них зробити вибір. У нас не так багато часу, щоб чекати

- сказав він.

За словами чотирьох іранських офіційних осіб і повідомлень ЗМІ, пропозиція Ірану має на увазі створення ядерного консорціуму з трьох країн, у рамках якого Іран збагачуватиме уран до рівня, нижчого за необхідний для ядерної зброї, а потім відправлятиме його в інші арабські країни для цивільного використання.

Угода, яка дозволила б Ірану збагачувати уран до 3,67%, мала б схожість з ядерною угодою 2015 року між Іраном і світовими державами. Але основною відмінністю була б присутність на місці представників інших країн - можливо, навіть Сполучених Штатів - для забезпечення додаткового рівня нагляду та участі.

Чотири іранські чиновники заявили, що на відміну від ядерної угоди 2015 року, яка мала термін дії 15 років, план спільного підприємства буде постійним. Це дозволило б Трампу, який вивів США з цієї угоди, стверджувати, що він отримав від Ірану значно більше, ніж президент Барак Обама.

США випустять термоядерну бомбу B61-13 вже в травні 2025 року: деталі 08.05.25, 11:34 • 8072 перегляди

Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаіді написав у своєму повідомленні в соціальних мережах, що на переговорах у неділю було висловлено "корисні та оригінальні ідеї, які відображають спільне бажання досягти гідної угоди".

Сейєд Хоссейн Мусавіан, колишній іранський дипломат, писав про ідею регіонального ядерного консорціуму 2023 року в статті в Bulletin of the Atomic Scientists. В інтерв'ю Мусавіан сказав, що якщо пропозицію буде реалізовано, вона вирішить кілька проблем Америки. Вона усуне безпосередню загрозу ядерної програми Ірану, скоротивши його потужності зі збагачення і запаси.

Він сказав, що це також вирішить довгострокові проблеми Ірану, який може змінити курс, як це сталося за рік після того, як пан Трамп вийшов з ядерної угоди у 2018 році.

Якщо Трамп оголосить про регіональну ядерну угоду, це буде великою перемогою. Це усуне безпосередню і майбутню загрозу з боку Ірану, стримає амбіції зі збагачення в регіоні і принесе нові угоди для американців

- сказав Мусавіан.

Трамп погрожує санкціями всім країнам, які купуватимуть нафту в Ірану01.05.25, 23:36 • 4378 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
Стів Віткофф
The New York Times
Барак Обама
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати
Іран
Brent
$66.50
Bitcoin
$103,785.20
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.33
Золото
$3,242.24
Ethereum
$2,640.58