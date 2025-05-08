США випустять термоядерну бомбу B61-13 вже в травні 2025 року: деталі
Київ • УНН
В США заявили про плани серійного виробництва новітніх термоядерних бомб B61-13 вже в кінці травня 2025 року. Розробка випереджає графік завдяки використанню напрацювань B61-12.
Про те, що перший виробничий блок гравітаційної бомби B61-13 "очікується" завершити в кінці цього місяця, повідомила Тереза Роббінс, виконуюча обов'язки голови Національної адміністрації з ядерної безпеки США, передає УНН.
Деталі
В.о. керівника Національної адміністрації з ядерної безпеки США зазначила, що програма щодо нової версії ядерно-гравітаційної бомби "майже на цілий рік випереджає графік".
Наразі NNSA створює ракету B61-13, яка посилює стримування та гарантії, надаючи президенту додаткові можливості проти певних складніших та великомасштабних військових цілей.
Перший виробничий блок B61-13 спочатку планувався на 2026 фінансовий рік, але вже "очікується" завершити пізніше у травні 2025 року.
Тереза Роббінс пояснила прискорену поставку:
(Це пов'язано) з використанням виробничих процесів (у рамках) програми B61-12, останній блок якої був завершений у 2024 році, а також впровадженням низки технічних інновацій для оптимізації виробництва
Роббінс на нещодавніх слуханнях зазначила, що була використана "існуюча виробнича лінія".
Використовуючи переваги існуючих виробничих ліній B61, NNSA планує виготовити перший B61-13 майже на рік раніше запланованого терміну.
Довідка
Ядерні бомби сімейства B61 в даний час розгорнуті на базах ВПС США і НАТО. Ця гравітаційна бомба є найстарішою у арсеналі США, - ідеться про більш ніж 50-річний термін служби.
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