США выпустят термоядерную бомбу B61-13 уже в мае 2025 года: детали
Киев • УНН
В США заявили о планах серийного производства новейших термоядерных бомб B61-13 уже в конце мая 2025 года. Разработка опережает график благодаря использованию наработок B61-12.
О том, что первый производственный блок гравитационной бомбы B61-13 "ожидается" завершить в конце этого месяца, сообщила Тереза Роббинс, исполняющая обязанности председателя Национальной администрации по ядерной безопасности США, передает УНН.
Детали
И.о. руководителя Национальной администрации по ядерной безопасности США отметила, что программа по новой версии ядерно-гравитационной бомбы "почти на целый год опережает график".
Сейчас NNSA создает ракету B61-13, которая усиливает сдерживание и гарантии, предоставляя президенту дополнительные возможности против определенных более сложных и крупномасштабных военных целей.
Первый производственный блок B61-13 первоначально планировался на 2026 финансовый год, но уже "ожидается" завершить позже в мае 2025 года.
Тереза Роббинс объяснила ускоренную поставку:
(Это связано) с использованием производственных процессов (в рамках) программы B61-12, последний блок которой был завершен в 2024 году, а также внедрением ряда технических инноваций для оптимизации производства
Роббинс на недавних слушаниях отметила, что была использована "существующая производственная линия".
Используя преимущества существующих производственных линий B61, NNSA планирует изготовить первый B61-13 почти на год раньше запланированного срока.
Справка
Ядерные бомбы семейства B61 в настоящее время развернуты на базах ВВС США и НАТО. Эта гравитационная бомба является старейшей в арсенале США, - говорится о более чем 50-летнем сроке службы.
Напомним
Председатель МАГАТЭ заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия, хотя его еще нет.