Иран предложил США и арабским странам создать совместное ядерное предприятие - NYT

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям
Эксклюзив
07:33 • 4498 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 12757 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

05:56 • 10979 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

05:00 • 22150 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

04:00 • 73788 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 42751 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 121458 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 85258 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 93724 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 87327 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.4м/с
41%
747мм
Популярные новости

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

14 мая, 02:02 • 41255 просмотра

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

02:36 • 40863 просмотра

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

02:58 • 17135 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

04:19 • 31449 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

05:20 • 22800 просмотра
публикации

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 3294 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

04:00 • 73788 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 121458 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

13 мая, 15:04 • 94010 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 190824 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 10505 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 40622 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 100398 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 98981 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 99060 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Иран предложил США и арабским странам создать совместное ядерное предприятие - NYT

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Иран выдвинул идею создания международного ядерного консорциума с участием арабских стран и инвестиций США. Это предложение является альтернативой требованию США полностью свернуть ядерную программу.

Иран предложил США и арабским странам создать совместное ядерное предприятие - NYT

Иран выдвинул идею создания международного ядерного консорциума с участием арабских стран региона и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию США полностью свернуть ядерную программу. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предложил эту идею американскому спецпредставителю Стиву Виткоффу во время прямых и косвенных переговоров в Омане. 

Во вторник несколько иранских СМИ опубликовали на первых полосах сообщения о "новом плане Ирана на столе переговоров". Одним из таких изданий была газета Farhikhtegan, которая связана с Корпусом стражей исламской революции. Она подняла вопрос о том, было ли это предложение "услугой или изменой".

Сообщается, представитель Виткоффа Эдди Васкес во вторник опроверг, что это предложение было на переговорах. 

Утверждение неназванных источников о том, что идея совместного предприятия по обогащению урана была частью последнего раунда переговоров с Ираном в Омане, абсолютно не соответствует действительности. Это никогда не поднималось и не обсуждалось

 - сказал он.

Пока не понятно, как пишет СМИ, насколько осуществимым может быть региональное ядерное предприятие, если в нем будут участвовать Иран и два его крупнейших конкурента — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Иран планирует передать россии пусковые установки для баллистических ракет – Reuters10.05.25, 02:51 • 3805 просмотров

Иран и США не имеют дипломатических отношений уже 45 лет, и частные американские компании также могут не захотеть инвестировать в ядерные реакторы Ирана.

Трамп, который находился с визитом в Саудовской Аравии во вторник, раскритиковал Иран за его поддержку марионеточных группировок боевиков на Ближнем Востоке, но заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта с Ираном сделает регион более безопасным.

Я хочу заключить соглашение с Ираном. Если я смогу заключить соглашение с Ираном, я буду очень счастлив, если мы сделаем ваш регион и мир более безопасным местом

- сказал Трамп.

Но, по его словам, иранским лидерам необходимо принять решение как можно скорее, иначе они столкнутся с еще большим экономическим давлением санкций.

Сейчас самое время для них сделать выбор. У нас не так много времени, чтобы ждать

- сказал он.

По словам четырех иранских официальных лиц и сообщений СМИ, предложение Ирана подразумевает создание ядерного консорциума из трех стран, в рамках которого Иран будет обогащать уран до уровня, более низкого, чем необходимо для ядерного оружия, а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования.

Соглашение, которое позволило бы Ирану обогащать уран до 3,67%, имело бы сходство с ядерным соглашением 2015 года между Ираном и мировыми державами. Но основным отличием было бы присутствие на месте представителей других стран - возможно, даже Соединенных Штатов - для обеспечения дополнительного уровня надзора и участия.

Четыре иранских чиновника заявили, что в отличие от ядерного соглашения 2015 года, которое имело срок действия 15 лет, план совместного предприятия будет постоянным. Это позволило бы Трампу, который вывел США из этого соглашения, утверждать, что он получил от Ирана значительно больше, чем президент Барак Обама.

США выпустят термоядерную бомбу B61-13 уже в мае 2025 года: детали08.05.25, 11:34 • 8072 просмотра

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди написал в своем сообщении в социальных сетях, что на переговорах в воскресенье были высказаны "полезные и оригинальные идеи, которые отражают общее желание достичь достойного соглашения".

Сейед Хоссейн Мусавиан, бывший иранский дипломат, писал об идее регионального ядерного консорциума в 2023 году в статье в Bulletin of the Atomic Scientists. В интервью Мусавиан сказал, что если предложение будет реализовано, оно решит несколько проблем Америки. Она устранит непосредственную угрозу ядерной программы Ирана, сократив его мощности по обогащению и запасы.

Он сказал, что это также решит долгосрочные проблемы Ирана, который может изменить курс, как это произошло через год после того, как господин Трамп вышел из ядерного соглашения в 2018 году.

Если Трамп объявит о региональном ядерном соглашении, это будет большой победой. Это устранит непосредственную и будущую угрозу со стороны Ирана, сдержит амбиции по обогащению в регионе и принесет новые соглашения для американцев

- сказал Мусавиан.

Трамп угрожает санкциями всем странам, которые будут покупать нефть в Иране01.05.25, 23:36 • 4377 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
Стив Уиткофф
Нью-Йорк Таймс
Барак Обама
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенные Штаты
Иран
Brent
$66.33
Bitcoin
$103,704.50
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.67
Золото
$3,242.24
Ethereum
$2,669.03