Иран предложил США и арабским странам создать совместное ядерное предприятие - NYT

Иран выдвинул идею создания международного ядерного консорциума с участием арабских стран региона и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию США полностью свернуть ядерную программу. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предложил эту идею американскому спецпредставителю Стиву Виткоффу во время прямых и косвенных переговоров в Омане.

Во вторник несколько иранских СМИ опубликовали на первых полосах сообщения о "новом плане Ирана на столе переговоров". Одним из таких изданий была газета Farhikhtegan, которая связана с Корпусом стражей исламской революции. Она подняла вопрос о том, было ли это предложение "услугой или изменой".

Сообщается, представитель Виткоффа Эдди Васкес во вторник опроверг, что это предложение было на переговорах.

Утверждение неназванных источников о том, что идея совместного предприятия по обогащению урана была частью последнего раунда переговоров с Ираном в Омане, абсолютно не соответствует действительности. Это никогда не поднималось и не обсуждалось - сказал он.

Пока не понятно, как пишет СМИ, насколько осуществимым может быть региональное ядерное предприятие, если в нем будут участвовать Иран и два его крупнейших конкурента — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

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Иран и США не имеют дипломатических отношений уже 45 лет, и частные американские компании также могут не захотеть инвестировать в ядерные реакторы Ирана.

Трамп, который находился с визитом в Саудовской Аравии во вторник, раскритиковал Иран за его поддержку марионеточных группировок боевиков на Ближнем Востоке, но заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта с Ираном сделает регион более безопасным.

Я хочу заключить соглашение с Ираном. Если я смогу заключить соглашение с Ираном, я буду очень счастлив, если мы сделаем ваш регион и мир более безопасным местом - сказал Трамп.

Но, по его словам, иранским лидерам необходимо принять решение как можно скорее, иначе они столкнутся с еще большим экономическим давлением санкций.

Сейчас самое время для них сделать выбор. У нас не так много времени, чтобы ждать - сказал он.

По словам четырех иранских официальных лиц и сообщений СМИ, предложение Ирана подразумевает создание ядерного консорциума из трех стран, в рамках которого Иран будет обогащать уран до уровня, более низкого, чем необходимо для ядерного оружия, а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования.

Соглашение, которое позволило бы Ирану обогащать уран до 3,67%, имело бы сходство с ядерным соглашением 2015 года между Ираном и мировыми державами. Но основным отличием было бы присутствие на месте представителей других стран - возможно, даже Соединенных Штатов - для обеспечения дополнительного уровня надзора и участия.

Четыре иранских чиновника заявили, что в отличие от ядерного соглашения 2015 года, которое имело срок действия 15 лет, план совместного предприятия будет постоянным. Это позволило бы Трампу, который вывел США из этого соглашения, утверждать, что он получил от Ирана значительно больше, чем президент Барак Обама.

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Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди написал в своем сообщении в социальных сетях, что на переговорах в воскресенье были высказаны "полезные и оригинальные идеи, которые отражают общее желание достичь достойного соглашения".

Сейед Хоссейн Мусавиан, бывший иранский дипломат, писал об идее регионального ядерного консорциума в 2023 году в статье в Bulletin of the Atomic Scientists. В интервью Мусавиан сказал, что если предложение будет реализовано, оно решит несколько проблем Америки. Она устранит непосредственную угрозу ядерной программы Ирана, сократив его мощности по обогащению и запасы.

Он сказал, что это также решит долгосрочные проблемы Ирана, который может изменить курс, как это произошло через год после того, как господин Трамп вышел из ядерного соглашения в 2018 году.

Если Трамп объявит о региональном ядерном соглашении, это будет большой победой. Это устранит непосредственную и будущую угрозу со стороны Ирана, сдержит амбиции по обогащению в регионе и принесет новые соглашения для американцев - сказал Мусавиан.

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