Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического оружия

Эксклюзив
13:28 • 5722 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 19047 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 15665 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 42405 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 35732 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 35079 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48857 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49071 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44904 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69981 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00
Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического оружия

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН призвал страны прекратить разработку биологического оружия навсегда. Он также заявил, что искусственный интеллект может представлять огромную угрозу, если ему не уделять должного внимания.

Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического оружия

Президент США Дональд Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического оружия навсегда. Также он заявил, что искусственный интеллект может быть огромной угрозой. Об этом он сказал во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Стремясь уменьшить угрозу опасного оружия, призываю все страны прекратить разработку биологического оружия навсегда. Биологическое оружие ужасно, а ядерное еще хуже. Мы хотим прекратить разработку ядерного оружия…Если когда-нибудь используем, мир буквально может прийти к концу…Я снова объявляю, что наша страна будет возглавлять работу по достижению соглашения о предотвращении развития биологического оружия. Также надеюсь на конструктивную роль ООН 

- сказал Трамп.

Также президент США заявил, что искусственный интеллект может быть огромной угрозой.

Также знаем, что искусственный интеллект, с точки зрения одних людей является огромным благом, но может быть огромной угрозой, если этому не уделить должного внимания. По сути у нас появляются новые проблемы, которые придется решать также. Кризис неконтролируемой миграции это также еще одно направление 

- заявил Трамп.

Трамп: мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие15.06.25, 02:50 • 5084 просмотра

Дополнение

Axios в мае сообщало, что США потратят более 1 трлн на ядерное оружие, сократив расходы на другие программы.

Анна Мурашко

Генеральная Ассамблея ООН
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты