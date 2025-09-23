Президент США Дональд Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического оружия навсегда. Также он заявил, что искусственный интеллект может быть огромной угрозой. Об этом он сказал во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Стремясь уменьшить угрозу опасного оружия, призываю все страны прекратить разработку биологического оружия навсегда. Биологическое оружие ужасно, а ядерное еще хуже. Мы хотим прекратить разработку ядерного оружия…Если когда-нибудь используем, мир буквально может прийти к концу…Я снова объявляю, что наша страна будет возглавлять работу по достижению соглашения о предотвращении развития биологического оружия. Также надеюсь на конструктивную роль ООН

Также президент США заявил, что искусственный интеллект может быть огромной угрозой.

Также знаем, что искусственный интеллект, с точки зрения одних людей является огромным благом, но может быть огромной угрозой, если этому не уделить должного внимания. По сути у нас появляются новые проблемы, которые придется решать также. Кризис неконтролируемой миграции это также еще одно направление