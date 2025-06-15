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Трамп: мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановка ядерной программы Ирана является жизненно важным интересом США и необходимым условием мира. Он также выразил оптимизм относительно завершения войны с ХАМАС.

Трамп: мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что мира быть не может, если у Ирана есть ядерное оружие. Об этом пишет издание The Times of Israel, передает УНН.

Для тех людей, которые говорят, что хотят мира - у вас не может быть мира, если у Ирана есть ядерное оружие. Так что все те чудесные люди, которые не хотят ничего делать с Ираном, у которого есть ядерное оружие - это не мир

- сказал он в интервью The Atlantic.

Глава Белого дома подчеркнул, что остановка иранской ядерной программы является необходимым достижением для мира. Он подчеркнул, что предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является жизненно важным интересом США.

Иран не может иметь ядерную бомбу, все очень просто. Независимо от того, Израиль это или не Израиль - у Ирана не может быть ядерной бомбы

- отметил Дональд Трамп.

По словам Президента США, Иран "все еще хочет заключить соглашение" по своей ядерной программе, несмотря на израильские атаки.

Кроме того, он выразил оптимизм по поводу того, что война с ХАМАС в Газе приближается к концу.

"Газа уже готова сдаться - или почти готова. Мы вернули многих заложников", - резюмировал он.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.   

Дональд Трамп заявил о поддержке Израиля после ударов по Ирану. По словам Нетаньяху, атака была "очень успешной", хотя Иран заявил о незначительных повреждениях.

США поддержали Израиль в перехвате иранских ракет 13 июня. Другие страны региона также присоединились к поддержке ПВО, как и во время масштабной атаки Ирана в апреле.

Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа15.06.25, 00:36 • 690 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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