Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на видеообращение Нетаньяху, обнародованное на его странице в соцсети Х вечером 14 июня.

Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские районы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не является чем-то новым. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства - сказал Нетаньяху.

Кроме того, по словам премьер-министр Израиля они убили 241 морского пехотинца в Бейруте.

"Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг, они бесконечно скандируют "смерть Америке", - добавил Нетаньяху.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Премьер Израиля обратился к народу Ирана, подчеркнув, что Израиль не против них, а против режима. Он заявил, что убиты командиры и ученые, уничтожен объект с ураном и арсенал ракет.

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